BUON COMPLEANNO COVID, VIRUS FIGLIO DELLA MENZOGNA CINESE

L’orologio si sposta ancora, e il calendario pure. Nella lenta, faticosa marcia della verità attraverso le menzogne del regime violento e bugiardo, lo studio dell’università di Harvard piazza un paletto storico. Nel mese di Agosto 2019 il Covid già infesta Wuhan, il motore di ricerca Baidu registra l’affannosa ricerca di parole chiave quali “sintomi” “tosse” “diarrea”. Di lì a poco esplode l’afflusso di macchine nei parcheggi dei 6 principali ospedali della metropoli, mentre alle Olimpiadi militari di Ottobre decine di atleti si infettano. Pechino sin da Agosto 2019 sapeva e nascondeva. L’ Organizzazione Mondiale della Sanità taceva e fischiettava. I primi medici, scienziati e giornalisti che hanno il coraggio di dire la verità sono perseguitati da Dicembre 2019. Solo dopo 6 mesi, all’inizio del 2020, i Mandarini della Città Proibita cominciano ad ammettere qualcosa a mezza bocca, e ancora oggi rifiutano qualsiasi Commissione di inchiesta internazionale, mentre il coro degli amici e dei beoti per un trimestre giura il Falso: “La scienza esclude che il Covid sia frutto di un incidente o di una produzione in laboratorio”.

Ora sappiamo che NON è così. Che sono state falsificate le date. Che l’origine, la culla vera del Virus è una verità ancora tutta da scrivere. Ed è sempre più evidente che per l’umanità, per il mondo che vuole essere libero la Cina non è un problema, è IL problema.

Giovanni Negri