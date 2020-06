SOTTILE INQUIETUDINE

Per tre volte il poliziotto di Palazzo Chigi lo ha fissato negli occhi, e lui sapeva che stava per chiederglielo : chi è lei, dove va, favorisca i documenti. Poi per tutto il giorno glielo hanno ripetuto in troppi: no, il giochino degli stati generali non lo fai. Così ieri sera non ce l’ha più fatta: “Un pezzo di Stato sta remando contro il governo e le riforme”. Sì, ormai è evidente che qualcuno mesta nel torbido. Perchè nessuno vuole leggere le 102 raccomandazioni del filosofo Colao? Perchè nessuno sta scrivendo i 141 decreti di attuazione del Decreto Rilancio? Perchè le imprese non prendono e le banche non prestano i 400 miliardi che non ci sono? Perchè 5 milioni di italiani insistono a non ricevere la cassa integrazione e i bonus di 600 euri? Perchè hanno fatto sparire i 50mila punti vendita che dal 5 maggio non vendono i 5 milioni di mascherine promessi da Arcuri? Perchè hanno mandato apposta alle Regioni 5 milioni di tamponi ma senza 5 milioni di reagenti? Perchè 5 Regioni hanno già detto che l’ App Immuni non serve a nulla e non la scaricano? Perchè Ursula non gli aveva detto che i soldi arrivano dal 2024 in poi, forse? Manovre oscure. Trame per farlo fuori. Ma lui resisterà, ah se resisterà. A costo di barricarsi con Casalino al primo piano di Palazzo Chigi e di parlare al Popolo in diretta facebook, giorno e notte. Come Allende col mitra al Palazzo della Moneda di Santiago del Cile. Come Fidel all’Avana con i controrivoluzionari che complottavano contro.

Giuseppi Con Te non molla.

Giovanni Negri