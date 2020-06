Import-export con la Cina, Irene Pivetti indagata per riciclaggio

Irene Pivetti indagata per riciclaggio a Milano per import-export con la Cina: la sua casa perquisita dalla guardia di finanza.

A Napoli operazione anticamorra: 59 misure cautelari. Arrestati anche i tre fratelli del senatore di FI Luigi Cesaro, per cui c’è richiesta di arresto.

Dopo aver detto che i guanti non servono adesso l’Oms afferma che gli asintomatici raramente trasmettono il contagio.

Uno studio di Harvard basato su satelliti mostra che gli ospedali di Wuhan erano già affollati a ottobre e che probabilmente tutto è iniziatio a agosto. La Cina parla di “accuse ridicole”.

Da lunedì la Grecia apre ai turisti italiani.

Un video mostra un nero ucciso nel New Jersey due giorni prima di Floyd.

Sarà giustiziato un cittadino iraniano accusato di essere stato spia della Cia ed aver così contribuito all’uccisione di Solemaini.

Kim Jong-un blocca le comunicazioni con la Corea del Sud.

Secondo Worldmeters, 7.210.196 casi di Coronavirus nel mondo, con 408.975 morti e 3.550.559 guariti. Come casi in testa gli Stati Uniti con 2.026.597, davanti ai 710.887 del Brasile, 485.253 della Russia, 288.797 della Spagna, 287.399 del Regno Unito, 267.046 dell’India, 235.278 dell’Italia, 199.696 del Perù, 186.233 della Germania, 173.832 dell’Iran, 171.121 della Turchia, 154.188 della Francia, 138.846 del Cile, 120.102 del Messico, 108.317del Pakistan 105.283 dell’Arabia Saudita, 96.244 del Canada, 83.043 della Cina, 70,158 del Qatar, 68.504 del Bangladesh 59.348 del Belgio, 50,879del Sudafrica, 49.453della Bielorussia, 47.739 dei Paesi Bassi, 45.133 della Svezia, 43.378 dell’Ecuador, 40.719 della Colombia, 39.376 degli Emirati Arabi Uniti, 38.296 di Singapore, 35.444 dell’Egitto, 34.885 del Portogallo, 32.510 del Kuwait, 32.033 dell’Indonesia, 30.972 della Svizzera, 27.856 dell’Ucraina, 27.160 della Polonia, 25.207 dell’Irlanda, 23.620 dell’Argentina, 22.474 delle Filippine, 21.459 dell’Afghanistan, 20.604 della Romania, 20.126 della Repubblica Dominicana, 18.089 di Israele, 17.486 dell’Oman, 17.174 del Giappone, 16.968 dell’Austria, 16.854 di Panama, 15.417 del Bahrein, 13.949 della Bolivia, 13.675 dell’Armenia, 13.481 dell’Iraq. 13.074 del Kazakistan, 12.801 della Nigeria, 11.962 della Danimarca, 11.896 della Serbia 11.852 della Corea del Sud, 10.265 dell’Algeria. Come vittime gli Usa con 113.061 precedono il Regno Unito con 40.597, il Brasile con 37.312, l’Italia con 33.964, la Francia con 29.209, la Spagna con 27.136, il Messico con 14.053, il Belgio con 9.606, la Germania con 8.792, l’Iran con 8.351, il Canada con 7.835, l’India con 7.473, la Russia con 6.142, i Paesi Bassi con 6.016, il Perù con 5.571, la Turchia con 4.711, la Svezia con 4.694, la Cina con 4.634, l’Ecuador con 3.642, il Cile con 2,264, il Pakistan 2.172, la Svizzera con 1.923, l’Indonesia con 1.883, l’Irlanda con 1.683, il Portogallo con 1.485, la Romania con 1.345, la Colombia con 1.308, l’Egitto con 1.271, la Polonia con 1.166, il Sudafrica con 1080, le Filippine con 1.011.