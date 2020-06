IL CASINO DEL BEL COMPLOTTO

Non si sa quando, per quanto e neppure perché. Ma l’appuntamento è per tutti, menti opache e menti brillanti, a Villa Pamphilj al “Casino del Bel Respiro”. Un nome, un programma, per Giuseppi asserragliato a Palazzo Chigi per resistere all’attacco: “Pezzi di Stato lavorano contro il governo”, denuncia il nostro eroe della Nuova Resistenza.

“Da oggi lo Stato siamo noi” aveva proclamato in piazza Giggino il 2 giugno 2018. E quindi, come direbbe Aristotele, se lo Stato è il M5S e pezzi dello Stato lavorano contro il governo, allora pezzi del M5S lavorano contro il governo.

Ma Giuseppi è troppo frastornato. C’ha tra le mani il malloppo delle 102 idee di Colao Meravigliao ma l’unica della magica task force che non le ha sottoscritte è Mariana Mazzuccato, consigliera economica di Giuseppi stesso, economista di riferimento del M5S e autrice del libro “Lo Stato imprenditore”.

“Su 102 idee mi accontento se il governo e fa sue una quarantina”, dice Colao. Una quarantina a cacchio, come sfogliando una margherita: questa sì, questa no, l’amo, non l’amo. E il secondo Piano di Rinascita è fatto.

Perché a Giuseppi è chiaro che c’è un nuovo complotto, dopo quello della Manina denunciata da Di Maio nell’autunno del 2018, la cui sconfitta fu celebrata dall’indimenticabile sceneggiata dal balcone di Palazzo Chigi.

Un complotto che vede uniti pezzi dello Stato e pezzi degli imprenditori. Non a caso, sempre ieri, il presidente dell’Inps Pasquale Tridico ha denunciato che molte imprese non ripartono “per pigrizia, per opportunismo… tanto c’è lo Stato che paga l’80 per cento della busa paga”.

Dopo i “liberisti con il cocktail sul divano” del commissario Arcuri, ecco le imprese parassitarie del presidente dell’Inps, quello che parla ma non paga le casse integrazioni. Eccolo lì il vero nemico, alleato della burocrazia ministeriale asservita alla vecchia politica. Le imprese rappresentate da quell’impertinente neo-presidente di Confindustria Carlo Bonomi, che ha avuto l’ardire di dire che “Questa politica rischia di fare più danni del Covid” e che le risorse bisogna Investirle, “anziché annegarle nel reddito di cittadinanza o nei navigator”.

Insorgono uniti padroni e operai. “Il golpismo di Confindustria, minaccia più grave di CasaPound e Pappalardo”, denuncia Giorgio Cremaschi, storico ex-leader della Fiom-Cgil.

E Repubblica-Fca stigmatizza “l’atteggiamento assertivo e polemico del nuovo vertice confindustriale”. Insomma, i grandi gruppi industriali con sede fiscale in Olanda attaccano la Confindustria che tutela le piccole imprese e parla a loro nome. Quegli stessi gruppi che dopo essere usciti da Confindustria e dall’Italia ora vorrebbero riprendersela. I GGG, Grandi Gruppi Garantiti da questo governo.

Intanto, tutti al Gran Galà degli Stati Generali extraparlamentari, al Gran Ballo di Ursula e Giuseppi sotto la pioggia virtuale di 750 miliardi di euro dalla nuvola di Bruxelles, cinque milioni di casse integrazioni senza soldi con cinque milioni di tamponi senza reagenti, bonus impossibili per tutti ricchi e poveri, grande estrazione della Lotteria delle 102 idee Meravigliao e dei 141 decreti attuativi che verranno. Venghino signore e signori e menti brillanti al “Casino del Bel Complotto” del Conte del Grillo. Il Conte del Popolo, il Conte che è sempre Con Te.