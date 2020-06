E’ FINITO CON TE

Ancora non è ufficialmente nato e il partito di Giuseppi deve già cambiare nome. “Con Te” è un marchio registrato da una compagnia di assicurazioni, che possiede anche il sito conte.it. Ma Palazzo Chigi deve essere infestato da microspie e così gli hanno fregato l’idea, dando vita ad una campagna pubblicitaria con testimonial il quasi omonimo Carlo Conti e lo slogan “Scelgo Con Te perché mi fido!”.

Un chiaro complotto dei poteri forti, ha subito pensato il Casalino di Giuseppi, che ha avuto un’altra genialata: Mettiamoci l’accento e li fottiamo! Niente da fare. Anche “Con Tè” è un marchio registrato, questa volta da un’azienda di scarpe.

Anche in politica siamo di fronte ad una novità assoluta. “Con Te”, come lo slogan di Renata Polverini alle elezioni per la presidenza della Regione Lazio nel 2010.

E pensare che lo stratega di Conte, il Bruno Tabacci saltato da Emma a Giuseppi, aveva già pronta la Tessera del nuovo partito. Anzi la Card, che fa più nuovo. Bastava cancellare la parola Conbipel, e sarebbe stata perfetta.

Ma Giuseppi non si arrende. A sistemar le cose ci penserà il suo Santo di riferimento, che porta sempre nel taschino. “Io sono con te”, recita non a caso un’immaginetta dei devoti di Padre Pio. “Padre Pio è al governo”, ha titolato il settimanale Di Più, “perché è vivo nel cuore del Premier”. Insomma, i tempi sono maturi perché dopo “Maria con te”, il primo settimanale dedicato alla Madonna, nasca “Giuseppi Con Te”, il primo settimanale dedicato al marito Falegname che costruirà la nuova Casa del Popolo.

“In questo disastro che chiamo il mio mondo

Mentre affondo io penso a te”

cantava a Sanremo tre anni fa Sergio Sylvestre. La canzone, ovviamente, si intitolava “Con te”.

Titolo perfetto per farne l’inno del nuovo partito, ma testo troppo pessimista, anche se realista. Molto meglio cantare con Andrea Bocelli “Con te partirò”, verso un’Italia bellissima.

Perché come disse poco più di due anni fa Beppe Grillo, il Garante di Giuseppi, “È bellissimo, è bellissimo. Allora, sta succedendo qualcosa di straordinario, perché abbiamo una grande opportunità in Italia oggi. Possiamo veramente riflettere e fare quello che avremmo sempre voluto fare. Oggi c’è l’occasione,”.

Ma poi, preveggente, avvertiva: “Andiamo a governare questo paese e diventeremo i peggiori d’Italia e se state con noi anche i peggiori d’Europa, e se state ancora più con noi i peggiori del mondo”.

Ora, da “Con noi” si passa a “Con Te”, con il Conte del Grillo. “Un punto fortissimo di riferimento di tutte le forze progressiste”. Parola del segretario del Pd.