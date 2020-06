BASTA DEBITI. NO ALLA MES SINSCENA

Sta per andare in onda la Messinscena del finto buonsenso, con tutto il nuovo arco costituzionale – da Berlusconi a Grillo, dai giornali FCA a Zingaretti – a spingere perchè l’Italia torni a indebitarsi e a chiedere, unico paese in Europa, l’intervento del MES. Eppure ci sono ragioni molto precise che spingono Francia e Spagna, piuttosto che Grecia e Portogallo a tenersi molto lontano dal MES.

Prima ragione: non saranno mai i 36 miliardi MES, neanche sommati ai miseri 6 miliardi del Recovery Fund (2 che Cotarelli prevede forse nel 2020 e 4 forse nel 2021) a poter fronteggiare il terremoto economico. Per non fallire e ricostruire servono all’Italia del 2020/1 almeno 250 miliardi. Il dibattito MES sì – MES no è una messinscena, un dibattito sul nulla.

Seconda ragione: indebitarsi ulteriormente in nome di qualche spicciolo è puramente irresponsabile. Il MES non risolve nulla, appiccica addosso a chi lo richiede l’immagine del pezzente d’Europa e dopo un biennio le sue condizionalità sono pesantissime. Perciò nessun paese UE lo richiede.

Per l’Italia che non vuole fallire non c’è altra strada che l’emissione di un titolo pubblico a scadenza 50ennale, non tassabile nè ora nè mai, varato da un Governo credibile e capace di convincere gli italiani, i mercati internazionali e la Bce ad acquistarlo. E’ questa la cooperazione che la UE se vuole potrà immediatamente dare: l’acquisto di titoli pubblici per la ricostruzione italiana da parte della BCE. Non un MES che nulla risolve e ulteriormente indebita, nè un Recovery Fund rivolto – se mai sarà approvato da 27 governi e altrettanti parlamenti – non al 2020/1 ma ad una fantomatica “european next generation”.

Giovanni Negri