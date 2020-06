A Seattle un’auto si lancia contro i manifestanti per Floyd

A Seattle un uomo si lancia con l’auto sui manifestanti per Floyd, estraendo la pistola e ferendone uno.

Trump contro Biden twitta: “i leader guidano. I codardi si inginocchiano”.

Joe Biden a Houston, in Texas, per incontrare privatamente la famiglia di Floyd. Lo conferma l’entourage dell’ex vicepresidente Usa. Il candidato democratico alla Casa Bianca ha registrato anche un videomessaggio da trasmettere durante la cerimonia funebre nella città d’origine di Floyd. L’ex vicepresidente non parteciperà in persona alla cerimonia di oggi.

Colin Powell annuncia il suo voto per Biden. Anche George W. Bush e Romney avrebbero la stessa intenzione.

La maggioranza del consiglio comunale di Minneapolis, la città in cui è morto l’afroamericano George Floyd per mano degli agenti, ha votato per avviare un processo che dovrà portare a un taglio dei fondi alle forze dell’ordine e allo smantellamento del dipartimento di polizia: “L’obiettivo è quello di riformarlo e di ricostruire insieme a tutta la nostra comunità un nuovo modello di sicurezza pubblica che davvero garantisca la sicurezza di tutti”.

Il responsabile della sezione Opinioni del New York Times, James Bennet, si è dimesso dal suo ruolo con effetto immediato dopo le polemiche anche interne contro l’op-ed firmato dal senatore Tom Cotton che invocava l’uso dell’esercito contro i manifestanti in piazza per la morte di George Floyd.

A Bristol, nel Regno Unito, durante la manifestazione del movimento “Black Lives Matter”, è stata abbattuta e gettata nel porto la statua di Edward Colston, un mercante di schiavi del diciassettesimo secolo. La statua in bronzo, alta 5 metri e mezzo, si trovava sulla omonima Colston Avenue dal 1895 ed era stata eretta in ricordo delle donazioni a scuole, ospizi e chiese che Colton avrebbe effettuato dopo aver abbandonato l’attività di mercante di schiavi, durante la quale si ritiene che abbia venduto circa 100.000 persone trasportate dall’Africa occidentale ai Caraibi e in America tra il 1672 e il 1689. La scorsa settimana una petizione per la rimozione della statua aveva raccolto migliaia di firme. Anche una statua di Churchill imbrattata per “razzista”.

Immuni già scaricata da 2 milioni di italiani.

In Italia, -8,3% Pil e -9,3% lavoro.

Zingaretti in Direzione Pd: “no a contrapposizione con Conte ma al governo serve salto di qualità”.

In Veneto solo un caso e 5 decessi nelle ultime 24 ore. Zaia ringrazia Mattarella per le sue parole sull’autonomia.

La Nuova Zelanda si dichiara libera dal Coronavirus. Tolte le residue restrizioni.

Secondo Worldmeters, 7.112.350 casi di Coronavirus nel mondo, con 406.544morti e 3.471.022 guariti. Come casi in testa gli Stati Uniti con 2.007.531, davanti ai 691.962 del Brasile, 476.658 della Russia, 288.630 della Spagna, 286.194 del Regno Unito, 258.090 dell’India, 234,998 dell’Italia, 196.515 del Perù, 185.869 della Germania, 173.832 dell’Iran, 170.132 della Turchia, 153.977 della Francia, 134.150 del Cile, 117.103 del Messico, 103.671del Pakistan 101.914 dell’Arabia Saudita, 95.699 del Canada, 83.040 della Cina, 68.790 del Qatar, 68.504 del Bangladesh 59.348 del Belgio, 49.453 della Bielorussia, 48.285 del Sudafrica,47.574 dei Paesi Bassi, 44.730 della Svezia, 43.120 dell’Ecuador, 39.236 della Colombia, 38.808 degli Emirati Arabi Uniti, 38.296 di Singapore, 34.693 del Portogallo, 34.079 dell’Egitto, 2.033 dell’Indonesia, 31.848 del Kuwait, 30.972 della Svizzera, 26.780 della Polonia, 27.462dell’Ucraina, 25.201 dell’Irlanda, 22.794 dell’Argentina, 22.474 delle Filippine, 20.917 dell’Afghanistan, 20.604 della Romania, 19.600 della Repubblica Dominicana, 17.915 di Israele, 17.486 dell’Oman, 17.141 del Giappone, 16.968 dell’Austria, 16.425 di Panama, 14.763 del Bahrein, 13.643 della Bolivia, 13.325 dell’Armenia, 12.859 del Kazakistan, 12.486 della Nigeria, 12,366 dell’Iraq. 11.948 della Danimarca, 11.823 della Serbia 11,814 della Corea del Sud, 10.154 dell’Algeria. Come vittime gli Usa con 112.471 precedono il Regno Unito con 40.542, il Brasile con 37.312, l’Italia con 33.899, la Francia con 29.155, la Spagna con 27.136, il Messico 13.699, il Belgio con 9.606, la Germania con 8.776, l’Iran con 8.351, il Canada con 7.800, l’India con 7.207, i Paesi Bassi con 6.013, la Russia con 5.971, il Perù con 5.465, la Turchia con 4.692, la Svezia con 4.659, la Cina con 4.634, l’Ecuador con 3.621, il Cile con 2.190, il Pakistan con 2.067, la Svizzera con 1.923, l’Indonesia con 1.883, l’Irlanda con 1.679, il Portogallo con 1.479, la Romania con 1.334, la Colombia con 1.259, l’Egitto con 1.237, la Polonia con 1.161, le Filippine con 1.011.