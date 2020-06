Sesso con la mascherina, raccomandano medici di Harvard

Medici di Harvard raccomandano l’uso della mascherina durante le relazioni sessuali.

Distribuite un milione di mascherine nelle edicole toscane.

A Lampedusa sono stati bruciati diversi barconi utilizzati dai migranti per arrivare nell’isola.

Spunta un nuovo drammatico video che mostra un afroamericano morto dopo essere stato fermato da alcuni agenti a Tacoma, nello stato di Washington. A girarlo, secondo il New York Times, una donna che si trovava dietro all’auto della polizia e che si sente urlare: “Smettetela di colpirlo, o mio Dio smettetela!”. L’episodio risale al 3 marzo e la vittima si chiama Manuel Ellis. Intanto, a Washington, atteso un milione di manifestanti per la marcia contro il razzismo e a favore di George Floyd. Per la decima serata consecutiva in molte città americane – da New York a Washington, da Los Angeles a Seattle – migliaia di persone sono scese in strada per protestare nel nome di George Floyd contro il razzismo e contro la violenza della polizia. Grande preoccupazione monta intanto per una possibile impennata dei contagi da coronavirus favorita dalle proteste in corso. I casi di coronavirus negli Usa sono ormai 1,9 milioni e le vittime 109 mila, secondo i dati della Johns Hopkins University. Ma il dato più allarmante – sottolinea il New York Times sulla base della sua banca dati – è che si viaggia ancora ad una media di oltre 20 mila nuovi casi al giorno: 21.614 nella giornata di giovedì, soprattutto nel sud del Paese e in parte della costa occidentale caratterizzati da nuovi focolai. Fissata in un milione di dollari a testa la cauzione per i tre poliziotti arrestati assieme a Chauvin. 57 agenti di Buffallo rinunciano per protesta contro due poliziotti sospesi per aggressione a un nero di 75 anni. Un amico che stava con Floyd testimonia che non aveva fatto resistenza all’arresto. Anche Meghan Markle parla della morte di Floyd.

Il Dow Jones cresce oltre 800 punti per i dati sull’aumento dell’impiego negli Usa.

Fauci dice che è ora di pensare a riaprire le scuole.

Secondo la Cnn, i miliardari Usa si sarebbero arricchiti di 565 miliardi durante la pandemia.

Biden ha ottenuto il numero di delegati per la nomination.

Il primo ministro canadese Justin Trudeau si inginocchia per Floyd.

In Messico ucciso dalla Polizia un uomo che non portava la mascherina.

Bolsonaro minaccia l’uscita del Brasile dalla Oms.

Putin dichiara lo stato di emergenza per il versamento di 20.000 tonnellate di petrolio nell’Artico.

Secondo Worldmeters, 6.879.502 casi di Coronavirus nel mondo, con 398.737 morti e 3.371.219 guariti. Come casi in testa gli Stati Uniti con 1.966.290, davanti ai 646.006 del Brasile, 458.689 della Russia, 288.058 della Spagna, 283.311 del Regno Unito, 237.788 dell’India, 234.531 dell’Italia, 187.400 del Perù, 185.414 della Germania, 169.425 dell’Iran, 168.340 della Turchia, 153.055 della Francia, 122.499 del Cile, 110.026 del Messico, 98.869 dell’Arabia Saudita, 94.335 del Canada, 93.983 del Pakistan, 83.030 della Cina, 67.195 del Qatar, 63.026 del Bangladesh, 59.072 del Belgio, 47.751 della Bielorussia, 47.335 dei Paesi Bassi, 43.434 del Sudafrica, 42.939 della Svezia, 41.575 dell’Ecuador, 37.642 degli Emirati Arabi Uniti, 37.527 di Singapore, 36.635 della Colombia, 33.969 del Portogallo, 31.131 del Kuwait, 31.115 dell’Egitto, 30.956 della Svizzera, 30.514 dell’Indonesia, 26.514 dell’Ucraina, 25.669 della Polonia, 25.163 dell’Irlanda, 21.340 delle Filippine, 21.037 dell’Argentina, 20.290 della Romania, 19.551 dell’Afghanistan, 18.708 della Repubblica Dominicana, 17.706 di Israele, 17.064 del Giappone, 16.898 dell’Austria, 16.016 dell’Oman, 15.463 di Panama, 14.224 del Bahrein, 12.728 della Bolivia, 12.511 del Kazakistan, 12.364 dell’Armenia, 11.924 della Danimarca, 11.844 della Nigeria, 11.719 della Corea del Sud, 11.667 della Serbia. Come vittime gli Usa con 111.398 precedono il Regno Unito con 40.261, il Brasile con 35.047, l’Italia con 33.774, la Francia con 29.111, la Spagna con 27.134, il Messico 13.170, il Belgio con 9-580, la Germania con 8.763, l’Iran con 8.209, il Canada con 7.703, l’India con 6.651, i Paesi Bassi con 6.011, la Russia con 5.725, il Perù con 5.162, la Turchia con 4.648, la Cina con 4.634, la Svezia con 4,639, l’Ecuador con 3.534, il Pakistan con 1.935, la Svizzera con 1.921, l’Indonesia con 1.801, l’Irlanda con 1.670, il Portogallo con 1.465, il Cile con 1.448, la Romania con 1.318,l ’Egitto con 1.166, la Colombia con 1.145. la Polonia con 1.143.