SCARICARE IMMUNI O SCARICARE ARCURI?

“Siamo stati straordinari, tutti dovrebbero riconoscerlo”. Così si è lasciato andare ieri l’umile Commissario Domenico Arcuri, il papà delle mascherine introvabili ma a prezzo d Stato, dei tamponi senza reagenti e della mitica app Immuni.

Su Immuni la situazione è questa. Il 3 giugno la ministra di Casaleggio per l’Innovazione Paola Pisano ha detto che era stata scaricata da un milione di persone. La mattina del 4 giugno Capitan Arcuri ha detto che erano un milione e 150 mila. Come ha osservato Il Sole 24 Ore, nessuno dei due ha specificato come siano stati rilevati questi dati, che in ogni caso corrispondono all’incirca all’1,8% della popolazione italiana, a fronte di un traguardo minimo necessario, in base alle stime, del 60% della popolazione.

Alla stessa data (cinque giorni dal lancio) in alcune esperienze comparabili (Australia e Norvegia) la percentuale di download andava dal 10 al 25 per cento della popolazione. In entrambi i casi, ad oggi (dati del MIT statunitense), a circa un mese dal lancio delle due app, le percentuali di download sono del 21,20 per la Norvegia, mentre in Australia la percentuale è salita solo di un punto e mezzo, fermandosi al 26,58%: Un evidente fallimento, come ha osservato anche il quotidiano britannico Guardian.

E mentre Arcuri si lodava e s’imbrodava, i consulenti del presidente del Piemonte Alberto Cirio hanno invitato la Regione a non incentivare l’uso di Immuni, perché potrebbe complicare le cose invece di semplificarle: “Il nostro tracciamento funziona, ai piemontesi l’app non serve”. Analoghe considerazioni avevano indotto il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga a ritirare la disponibilità della sua Regione a partecipare alla sperimentazione dell’app.

Il garante della privacy ha dato il benestare alla sperimentazione di Immuni in quattro Regioni, avvertendo che devono essere ancora risolti alcuni problemi non da poco, tra cui il fatto che “Dovranno essere adottate misure tecniche e organizzative per mitigare i rischi derivanti da falsi positivi” e che coloro che scaricano l’app “dovranno essere portati a conoscenza del fatto che il sistema potrebbe generare notifiche di esposizione che non sempre riflettono un’effettiva condizione di rischio”.

Ma resta il fatto che chi riceverà l’allerta che gli segnala di essere stato a stretto contatto con un positivo al coronavirus, in assenza di qualcuno che gli faccia un tampone non avrà altra possibilità che mettersi in quarantena precauzionale, come prescrive il decreto legge del 25 marzo. E così si torna al lockdown a macchia di leopardo.

Per Capitan Arcuri, però, “Siamo stati straordinari, tutti dovrebbero riconoscerlo”.

Il dilemma è: scaricare Immuni o scaricare Arcuri?