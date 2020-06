Coronavirus, sospeso in Olanda l’abbattimento di 10.000 visoni

Un giudice olandese ha ordinato la sospensione del previsto abbattimento di oltre 10.000 visoni in nove allevamenti per la produzione di pellicce nel Paese, che era stato deciso dal governo dopo che due operatori di altrettanti allevamenti avevano contratto il coronavirus dagli animali.

Il Brasile ha superato l’Italia per numero di morti. L’Oms avverte: la pandemia non è ancora finita.

“Il ministro degli Esteri mi ha comunicato l’intenzione di riaprire i flussi verso il 15 giugno, una scelta di lealtà e trasparenza nei confronti dell’Italia che apprezziamo e che è conforme allo stato di salute attuale del paese”. Lo ha detto il titolare della Farnesina Luigi Di Maio in conferenza stampa a Berlino con il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas. “Abbiamo molto apprezzato la posizione della Germania”.

Inizia a Minneapolis il funerale di Floyd che terminerà lunedì a Houston.

Dopo le proteste Trump ha fatto mettere una recinzione attorno alla Casa Bianca.

Il governo di Al-Serraj ha ripreso il controllo di tutta Tripoli.

Scontri e arresti a Hong Kong durante la veglia per la Tienanmen.

Cina e India sull’orlo della guerra nell’Himalaya. Migliaia di soldati cinesi sono entrati nella valle di Galwan, nel Ladakh: risposta alla costruzione da parte dell’India di una strada per collegare una base areea costruita nel 2008. Ci sarebbero stati già almeno due scontri armati. Tensione anche a Naku La, frontiera del Sikkim, dove soldati cinesi e indiani sarebbero venuti alle mani.

Secondo Worldmeters, 6.726.992 casi di Coronavirus nel mondo, con 393.616 morti e 3.269.792 guariti. Come casi in testa gli Stati Uniti con 1.924.189, davanti ai 615.870 del Brasile, 449,834 della Russia, 287.740 della Spagna, 281.661 del Regno Unito, 234.013 dell’Italia, 227.273 dell’India, 184.923 della Germania, 183.198 del Perù, 167.410 della Turchia, 167.156 dell’Iran, 152.444 della Francia, 118.292 del Cile, 105.680 del Messico, 93.726 del Canada, 93,157 dell’Arabia Saudita, 89.249 del Pakistan, 83.027 della Cina, 65.495del Qatar, 60.391 del Bangladesh, 58.907 del Belgio, 46.942 dei Paesi Bassi, 46.868 della Bielorussia, 41.883 della Svezia, 40.966 dell’Ecuador, 40.792 del Sudafrica, 37.183 di Singapore, 37.018 degli Emirati Arabi Uniti, 35.120 della Colombia, 33.592 del Portogallo, 30.936 della Svizzera, 29.921 del Kuwait, 29.767dell’Egitto, 29.521 dell’Indonesia, 25.964 dell’Ucraina, 25.177 della Polonia, 25.142 dell’Irlanda, 20.626 delle Filippine, 20.197 dell’Argentina, 20.103 della Romania, 18.969 dell’Afghanistan, 18.319 della Repubblica Dominicana, 17.562 di Israele, 17.018 del Giappone, 16.843 dell’Austria, 15.086 dell’Oman, 15.044 di Panama, 12,245 della Bolivia, 13.733 del Bahrein, 12.312 del Kazakistan, 11,817 dell’Armenia, 11.811 della Danimarca, 11.668 della Corea del Sud, 11.571 della Serbia, 11.516 della Nigeria. Come vittime gli Usa con 110.179 precedono il Regno Unito con 39.904, il Brasile con 34.039, l’Italia con 33.689, la Francia con 29.065, la Spagna con 27.133, il Messico 12.545, il Belgio con 9.566, la Germania con 8.736, l’Iran con 8.134, il Canada con 7.637, l’India con 6.367, i Paesi Bassi con 5.990, la Russia con 5.528, il Perù con 5.031, la Cina con 4.634, la Turchia con 4.630, la Svezia con 4.562, l’Ecuador con 3.486, la Svizzera con 1.921, l’Irlanda con 1.664, l’Indonesia con 1.613, il Pakistan con 1.543, il Portogallo con 1.455, il Cile con 1.356, la Romania con 1.308, la Polonia con 1.127, l’Egitto con 1,126, la Colombia con 1.087.