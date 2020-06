STANDING OVATION PER BOJO

“Se Pechino applicherà la Legge sulla Sicurezza siamo pronti a dare circa 3 milioni di permessi di soggiorno e di lavoro ad altrettanti cittadini di Hong Kong. E’ la strada per la cittadinanza britannica, Hong Kong ha successo perché la sua gente è libera e il governo britannico cambierà le regole sull’immigrazione”.

Poi, a sorpresa, chiude la conferenza stampa in italiano: “Come back. Benvenuti a tutti”. In un pomeriggio Londra racconta cosa vuol dire essere Europa, disegna un suo nuovo ruolo in Asia, anticipa i passi verso Global Britain nata con Brexit.

Giovanni Negri