Sequestrata la sede di Casapound a Roma

La Procura sequestra la sede di via Napoleone III di Casapound per “istigazione all’odio razziale e occupazione abusiva”. Notificato dalla Polizia a CasaPound un ordine di sgombero.

Primo sospetto di Covid al pronto soccorso di Codogno riaperto dopo 100 giorni.

Fca si è impegnata a fare 5 miliardi di investimenti in Italia.

Mai così pochi disoccupati dal 2007, ma perché in molti hanno smesso di cercare lavoro.

Per il Caso Floyd, di cui si scopre che aveva il Covid, Derek Chauvin incriminato per omicidio volontario. Ordine di arresto per gli altri 3 agenti coinvolti. Il segretario alla Difesa Mark Esper si è detto contrario ad invocare l’Insurrection Act del 1807, la legge che consente di impiegare le truppe contro i disordini e che fu usata l’ultima volta nel 1992 contro le sommosse a sfondo razziale scoppiate nella città di Los Angeles. Anche il suo predecessore Jim Mattis attacca Trump: “è il primo presidente nella mia vita che non cerca di unire il popolo americano e non ci prova neanche, invece cerca di dividerci”. George W. Bush parla di “empatia” per chi protesta.

Ondata di morti misteriose tra politici in Nicaragua. Si ritiene che possa essere conseguenza del negazionismo di Ortega sul Covid.

La Knesset, il Parlamento israeliano, è stata chiusa dopo che un deputato della Lista Araba Unita, Sami Abu Shehadeh, ha annunciato di essere positivo al coronavirus ed è entrato in quarantena due giorni fa. Tutte le riunioni delle varie Commissioni dell’assise sono state dunque rinviate a nuova data e agli impiegati è stato detto di non recarsi al lavoro.

Un nuovo studio dà la colpa del Coronavirus al pangolino.

Per disastro ambientale nell’Artico, Putin dichiara l’emergenza. Il 29 maggio in seguito a un calo di pressione in una centrale termo-elettrica presso Norilsk, 300 km oltre il Circolo polare, 20mila tonnellate di combustibile diesel e lubrificanti sono fuoriusciti da una cisterna: 15mila tonnellate si sono riversate nel fiume Ambarnaja, 6.000 sono state assorbite dal terreno. A rischio la rete dei fiumi siberiani: si teme che sia stato il permafrost, a rischio scioglimento per il riscaldamento climatico che scuote la Siberia più di ogni altra regione al mondo, all’origine dell’incidente. Avrebbero ceduto pilastri che finora, sostenuti dalla terra gelata, avevano resistito per decenni senza problemi, dichiarano i proprietari dell’impianto. E ora ci vorranno decenni per sanificare il fiume, che nelle fotografie pubblicate sui social dai residenti, o scattate dal satellite, appare soffocato da gigantesche chiazze rosse e viola. Mentre Norilsk Nickel – il colosso minerario su cui poggia la regione, primo produttore al mondo di nickel e palladio – è al lavoro per contenere le conseguenze dell’incidente, Putin ha confermato la necessità di dichiarare lo stato d’emergenza. Ma quello che lo ha fatto infuriare è stato sapere che i proprietari dell’impianto – NTEK, sussidiaria di Norilsk Nickel – avrebbero tenuto nascosto l’accaduto. Le autorità locali e il governatore di Krasnojarsk, Aleksandr Uss, avrebbero saputo tutto – due giorni dopo – dai social.

Secondo Worldmeters, 6.586.149 casi di Coronavirus nel mondo, con 388.256 morti e 3.181.326 guariti. Come casi in testa gli Stati Uniti con 1.902.031, davanti ai 584.562 del Brasile, 441.108 della Russia, 287.406della Spagna, 279.856 del Regno Unito, 233.836 dell’Italia, 217.541 dell’India, 184,425 della Germania, 178.914 del Perù, 166.422della Turchia, 160.696 dell’Iran, 151.677della Francia, 113.628 del Cile, 101.238 del Messico, 93.085 del Canada, 91.182 dell’Arabia Saudita, 85.264 del Pakistan, 83.022 della Cina, 62.160 del Qatar, 58.685 del Belgio, 55.140 del Bangladesh, 46.733 dei Paesi Bassi, 45.116 della Bielorussia, 40.966 dell’Ecuador, 40.803 della Svezia, 37.525 del Sudafrica, 36.922 di Singapore, 36.359 degli Emirati Arabi Uniti, 33.354 della Colombia, 33.261 del Portogallo, 30.893 della Svizzera, 29.359 del Kuwait, 28.233 dell’Indonesia, 27.536 dell’Egitto, 25.411 dell’Ucraina, 25.111 dell’Irlanda, 24.826 della Polonia, 19.748 delle Filippine, 19.669 della Romania, 19.268 dell’Argentina, 18.040 della Repubblica Dominicana, 17.891 dell’Afghanistan, 17.429 di Israele, 16.986 del Giappone, 16.771 dell’Austria, 14.609 di Panama, 13.537 di Oman, 12.815 del Bahrein, 12.067 del Kazakistan, 11.771 della Danimarca, 11.638 della Bolivia. 11.629 della Corea del Sud, 11.523 della Serbia, 11.437 dell’Oman, 11.221 dell’Armenia. 11.166 della Nigeria. Come vittime gli Usa con 109.146 precedono il Regno Unito con 39.728, l’Italia con 33.601, il Brasile con 32.568, la Francia con 29.021, la Spagna con 27.128, il Messico 11.729, il Belgio con 9.522, la Germania con 8.699, l’Iran con 8.012, il Canada con 7.498, l’India con 6.091, i Paesi Bassi con 5.977, la Russia con 5.384, il Perù con 4.894, la Cina con 4.634, la Turchia con 4.609, la Svezia con 4.542, l’Ecuador con 3.486, la Svizzera con 1.921, il Pakistan con 1.770, l’Indonesia con 1.698, l’Irlanda con 1.659, il Portogallo con 1.447, la Romania con 1.296, il Cile con 1.275, la Polonia con 1.117, l’Egitto con 1.088, la Colombia con 1.045.