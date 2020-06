Recita un vecchio adagio che in politica è necessario, nell’ordine: Saper fare, Fare, Far sapere. Ma nel mondo all’incontrario di Conte&Casalino conta solo il Far sapere. Far sapere che “Stiamo lavorando”, “Stiamo ragionando”, “Stiamo pensando”. È il governo del gerundio. L’indicativo è sconosciuto. E così i soldi promessi per bonus di ogni tipo, casse integrazioni, prestiti bancari e garanzie dello Stato, non sono arrivati e non arrivano. Stanno arrivando, forse.

Molto forse, visto che pare che il governo dovrà andare in parlamento a chiedere l’autorizzazione a un nuovo scostamento di bilancio. Perché mentre non sono ancora arrivate neppure le casse integrazioni di marzo, si è scoperto che non ci sono i soldi per quelle delle nove settimane successive. E occorrono anche 20-30 miliardi di prestiti del fondo europeo Sure, che si traducono in un equivalente aumento della spesa pubblica.

E che ne è stato del “poderoso intervento”, annunciato due mesi fa da Conte, di 400 miliardi di finanziamento alle imprese garantiti dallo Stato? Ne sono stati garantiti solo 13,5 miliardi.

Di fronte al fatto che il governo non paga ciò che ha promesso, le possibilità sono tre. La prima è che una compagine di pericolosi incapaci. La seconda è che vuole creare deliberatamente una situazione di esasperazione e di rivolta sociale, in modo da poter chiamare nuovamente un po’ di esercito, rimettere il paese in lockdown, e restare a Palazzo Chigi grazie alla nuova emergenza. La terza ipotesi è che Conte abbia serialmente mentito in pubblico per due mesi, promettendo denaro allo scoperto, perché i soldi non c’erano.

Ma se fosse vera la terza ipotesi, questo governo non può essere più credibile su nulla. Dopo due mesi, o Conte paga subito o si dimette.