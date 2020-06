LA REPUBBLICA DI CODOGNO

Sarà una visita che passerà alla storia. Così « in forma privata » che ne parleranno solo i telegiornali .

E così tempestiva – dal 2 febbraio al 2 giugno – che questa sera , sul pennone del Quirinale , potrà sventolare il nuovo Motto nazionale , applicabile all’Epidemia come all’Economia , alla Giustizia come al Lavoro . Un gonfalone giallo e blu , con inciso a caratteri dorati : « A Babbo Morto ».

Giovanni Negri