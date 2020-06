GIUSEPPI NON PAGA, MA VA IN TV

Ha mentito sulle casse integrazioni di marzo, che non è ancora riuscito a pagare. Ha promesso cose con soldi che non aveva. Non sa cosa fare nei prossimi 10 giorni e allora ci parlerà dei prossimi dieci anni. Alle 18, salvo gli usuali ritardi che lo portano in diretta alla fine dei tg, Giuseppi farà la sua ultima conferenza stampa da emergenza coronavirus. Il canto del cigno, il bicchiere della staffa con annesso ultimo ruttino, in cui richiamerà anche lui all’unità morale e delineerà il Piano per l’Italia del prossimo decennio. L’importante è non parlare dell’ieri e dell’oggi.