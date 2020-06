COCKTAIL SALVINI

Si è mobilitato un potentissimo, invincibile, incontenibile Comitato Pro-Salvini. Sparatevi 10 minuti di Gruber con Scanzi che vi spiega come essere chic e Carofiglio come non essere ignoranti, aggiungete 3 minuti di Saviano “contro tutte le mafie”, una dose di Conchita da gommone con la Capua “noi del virus non sappiamo”, mixate con 5 minuti di Ilaria Sotis, un lieve tocco del coro “la piazza delle Sardine è bella la piazza fascista va vietata”, una spruzzata dell’orchestra “Fontana con la mascherina in tv è ridicolo e fascista” oggi diventati “Le merde manifestano senza mascherina” , una manciata di quelli che “tutti ai Navigli agli aperitivi di Sala” ora diventati “nel Lazio se hai 37,5 di febbre non entri”, un tocco finale di “macchè italiani che non ricevono la cassa integrazione, qui c’è il bazooka europeo di 712 mi-liar-di-a-fon-do-per-du-to-ma-dav-ve-ro-per-du-to” e la ciliegina candita di una che “viva l’amicizia con la Cina e chissà che poi il virus non sia americano” con un Severgnini docg “BoJo che schifo, il vero british sono io”. Voilà: il gioco è fatto. Lo rispediscono al 40% in due settimane. Se poi non dovesse finire il lockdown elettorale degli italiani, altro che Salvini. Il povero sarà scavalcato a destra.

Giovanni Negri