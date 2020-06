Arrestato l’ex-senatore Sergio De Gregorio

L’ex-senatore Sergio De Gregorio arrestato a Roma in un’inchiesta per estorsione e riciclaggio.

L’Austria non riapre il confine con l’Italia.

Mattarella premia 57 Cavalieri della Repubblica che hanno combattuto il Coronavirus.

Da oggi riaperti i confini tra le Regioni.

Bolsonaro a una richiesta di agire sul Coronavirus risponde che alla fine “moriremo tutti”.

È morto il medico di Wuhan che si era risvegliato con la pelle nera dopo il Coronavirus.

L’Ap rivela l’irritazione dell’Oms con la Cina per aver fornito informazioni in ritardo sul Coronavirus.

Trump dice che per i neri ha fatto più di ogni presidente dopo Lincoln e si fa fotografare con la Bibbia in mano davanti a una chiesa episcopale. Ira della vescova episcopale di Washington, anche perché per permettergli di fotografarsi i manifestanti sono stati dispersi con i lacrimogeni.

Gli esperti avvertono che le proteste negli Usa potrebbero provocare una seconda ondata di Coronavirus.

Circa 20.000 persone, secondo le stime della prefettura, hanno partecipato alla manifestazione non autorizzata davanti al tribunale di Parigi indetta dal comitato di sostegno alla famiglia di Adama Traoré, 24enne nero morto nel 2016 mentre era in arresto in una caserma della Gendarmerie. Una nuova perizia medica, effettuata su richiesta della famiglia di Adama Traoré, attribuisce il decesso a una tecnica di arresto utilizzata dai gendarmi. La morte del giovane si è ora trasformata in una battaglia tra gli esperti legali che respingono la responsabilità dei gendarmi e quelli scelti dalla famiglia che rifiutano le loro conclusioni.

In Corea del Nord vietato il sesso tra adolescenti: “è sovversivo”. In arrivo punizioni per genitori e insegnanti che non controllano i ragazzi.

Il referendum costituzionale in Russia si farà il primo luglio.

Secondo Worldmeters, 6.474.784 casi di Coronavirus nel mondo, con 382.922 morti e 3.083.700 guariti. Come casi in testa gli Stati Uniti con 1.881.256, davanti ai 558.237 del Brasile, 432.277 della Russia, 287.012 della Spagna, 277.985 del Regno Unito, 233.515 dell’Italia, 208.543 dell’India, 184.091 della Germania, 174.884 del Perù, 165.555 della Turchia, 160.696 dell’Iran, 151.325 della Francia, 108.686 del Cile, 97.326 del Messico, 92.410 del Canada, 89,011dell’Arabia Saudita, 83.021 della Cina, 80.463 del Pakistan, 60.259 del Qatar, 58.685 del Belgio, 55.140 del Bangladesh, 46.647 dei Paesi Bassi, 44.255 della Bielorussia, 40.414 dell’Ecuador, 38.589 della Svezia, 36.405 di Singapore, 35.812 del Sudafrica, 35.788 degli Emirati Arabi Uniti, 32.895 del Portogallo, 31.833 della Colombia, 30.893 della Svizzera, 29.359 del Kuwait, 28.233 dell’Indonesia, 27.536 dell’Egitto, 25.066 dell’Irlanda, 24.823 dell’Ucraina, 24.545 della Polonia, 19.748 delle Filippine, 19.669 della Romania, 18.319 dell’Argentina, 17.752 della Repubblica Dominicana, 17.342 di Israele, 17.267 dell’Afghanistan, 16.930 del Giappone, 16.759 dell’Austria, 14.095 di Panama, 13.537 di Oman, 12.311 del Bahrein, 11.796 del Kazakistan, 11.734 della Danimarca, 11.590 della Corea del Sud, 11.454 della Serbia, 11.437 dell’Oman, 10.991 della Bolivia, 10.819 della Nigeria, 10.524 dell’Armenia. Come vittime gli Usa con 108.062 precedono il Regno Unito con 39.369, l’Italia con 33.415, il Brasile con 31.309, la Francia con 28.940, la Spagna con 27.127, il Messico 10.637, il Belgio con 9,522, la Germania con 8.674, l’Iran con 8.012, il Canada con 7.395, i Paesi Bassi con 5.967, l’India con 5.834, la Russia con 5.215, il Perù con 4.767, la Cina con 4.634, la Turchia con 4.585, la Svezia con 4.468, l’Ecuador con 3.438, la Svizzera con 1.920, l’Indonesia con 1.698, il Pakistan con 1.688, l’Irlanda con 1.658, il Portogallo con 1.436, la Romania con 1.288, il Cile con 1.188, la Polonia con 1.102, l’Egitto con 1.052, la Colombia con 1.009.