Trump e famiglia si rifugiano nel bunker sotto la Casa Bianca

Incendi, scontri e saccheggi vicino alla Casa Bianca obbligano i Trump a nascondersi in un bunker sotterraneo. La situazione dell’ordine pubblico negli Stati Uniti viene definita “la peggiore dai tempi della morte di Martin Luther King”. Nelle proteste a Minneapolis arrestata anche la figlia del sindaco di New York di Blasio. Trump dice di voler mettere al bando gli AntiFa, organizzazione che si butta nelle proteste facendole violente.

È diventato virale il video dell’incontro del capo della polizia di Minneapolis con Philonise Floyd, fratello di George. I due si sono parlati per la prima volta, in diretta tv sulla Cnn, scatenando commozione: Philonise, attraverso una reporter in servizio a Minneapolis, ha chiesto al capo della polizia, Medaria Arradondo, se riteneva giusto che anche gli altri tre agenti, presenti all’arresto, dovessero essere arrestati. Arradondo ha risposto che li “riteneva complici” allo stesso livello di Derek Chauvin, il poliziotto che ha tenuto per nove minuti il ginocchio premuto sul collo di Floyd, immobilizzato a terra. “Per me questa è stata una violazione dell’umanità. È stata la violazione di un giuramento che ha fatto la maggioranza degli uomini e delle donne che hanno deciso di indossare questa divisa. Questo è il contrario di ciò in cui crediamo, ed è stato assolutamente sbagliato. Punto”. Il fratello ha detto di apprezzare la risposta, ma è stato un gesto a scatenare la commozione generale: quando il capo della polizia, prima di rispondere alla domanda, si è tolto simbolicamente il cappello in segno di rispetto per la vittima, esprimendo il suo “profondo dolore” verso la famiglia. Nel riprendere il collegamento, con la voce rotta, la giornalista ha sottolineato il tributo del poliziotto, mentre il fratello di Floyd è scoppiato a piangere. In studio è calato il silenzio, fino a quando il conduttore, Dan Lemon, ha chiuso il collegamento, emotivamente provato.

La Cina paragona le proteste in Usa a quelle di Hong Kong. Il Global Times: “È una regola generale che quando si espande il caos, non ha nulla a che vedere con la scintilla iniziale”.

Hong Kong vieta per la prima volta la veglia per il massacro di Tiananmen. Il motivo è legato al rischio sanitario associato all’epidemia di Covid.

Peter Kolba, avvocato presidente della più importante associazione dei consumatori austriaca, presenta una class action di 5000 persone di tutto il mondo contro il governo di Vienna per aver mantenuto aperte le stazioni di sci del Tirolo malgrado l’allarme pandemia, provocando contagi di massa.

Da oggi scaricabile la app Immuni.

La Grecia farà i test a chi arriva da Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna fino al primo luglio. Zaia: “Non ci vedono più”

“Associazione a delinquere finalizzata alla tratta di persone, alla violenza sessuale, alla tortura, all’omicidio e al sequestro di persona a scopo di estorsione: sono questi i reati per i quali il Gup del Tribunale di Messina ha condannato a 20 anni di carcere ciascuno Mohammed Condè, Hameda Ahmed e Mahmoud Ashuia. Parliamo dei tre torturatori che lavoravano come carcerieri in Libia e che sono arrivati in Italia a bordo della Sea Watch 3 comandata da Carola Rackete, l’icona della sinistra italiana ed europea che ha speronato una motovedetta della Guardia di Finanza violando le nostre leggi e i nostri confini”. Lo scrive Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, in un editoriale su ‘La voce del patriota’.

Yamato, comune di 300.000 abitanti non lontano da Tokyo, vuole vietare l’uso del cellulare a chi sta camminando. “Il numero di persone che usa gli smartphone è cresciuto rapidamente, così come quello degli incidenti causati dalla distrazione”

Lutto in Uruguay per il misterioso assassinio di tre fanti di marina di guardia. Si sospettano narcos.

Malgrado il Coronavirus, l’Isis all’offensiva sia in Mozambico che in Burkina Faso.

Il principe belga Joachim positivo dopo aver partecipato a un “lockdown party” con 27 persone.

La benzina portata in Venezuela da navi iraniane sarà pagata a “prezzi internazionali”.

Secondo Worldmeters, 6.281.132 casi di Coronavirus nel mondo, con 374.182 morti e 2.853.643 guariti. Come casi in testa gli Stati Uniti con 1.837.170, davanti ai 514.992 del Brasile, 414.878 della Russia, 286.509 della Spagna, 274.762 del Regno Unito, 232.997 dell’Italia, 191.041 dell’India, 188.882 della Francia, 183.494 della Germania, 164.476 del Perù, 163.942 della Turchia, 151.466 dell’Iran, 99.688 del Cile, 90.947 del Canada, 90.664 del Messico, 85.261 dell’Arabia Saudita, 83.017 della Cina, 72.460 del Pakistan, 58.381 del Belgio, 56.910 del Qatar, 49.534 del Bangladesh 46.442 dei Paesi Bassi, 42.556 della Bielorussia, 39.098 dell’Ecuador, 37.542 della Svezia, 35.292 di Singapore, 34.557 degli Emirati Arabi Uniti, 32.683 del Sudafrica, 32.500 del Portogallo, 30.862 della Svizzera, 29.383 della Colombia, 27.043 del Kuwait, 26.473 dell’Indonesia, 24.990 dell’Irlanda, 24.985 dell’Egitto, 24.012 dell’Ucraina, 23.987 della Polonia, 19.257 della Romania, 18.086 delle Filippine, 17.285 della Repubblica Dominicana,17.106 di Israele, 16.851 del Giappone, 16.851 dell’Argentina, 16.731 dell’Austria, 15.750 dell’Afghanistan, 13.463 di Panama, 11.669 della Danimarca, 11.503 della Corea del Sud, 11.437 dell’Oman, 11.412 della Serbia, 11.398 del Bahrein, 11.308 del Kazakistan, 10.162 della Nigeria. Come vittime gli Usa con 106.195 precedono il Regno Unito con 38.489, l’Italia con 33.415, il Brasile con 29.341, la Francia con 28.802, la Spagna con 27.127, il Messico 9.930, il Belgio con 9.467, la Germania con 8.605, l’Iran con 7.797, il Canada con 7.295, i Paesi Bassi con 5.956, l’India con 5.413, la Russia con 4.855, la Cina con 4.634, la Turchia con 4.540, il Perù con 4.506, la Svezia con 4.395, l’Ecuador con 3.358, la Svizzera con 1.920, l’Irlanda con 1.652, l’Indonesia con 1.613, il Pakistan con 1.543, il Portogallo con 1.410, la Romania con 1.270, la Polonia con 1.065, il Cile con 1.054.