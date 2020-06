LA CASSA INTEGRAZIONE NON ARRIVA, E IL GIORNALISMO IN ITALIA NEANCHE. MA LA REALTÀ INVECE ARRIVA

Ieri il premier della Repubblica Ceca Andrej Babis ha spiegato ai cittadini con un lungo video la bozza di Bilancio UE con annessa bozza (ancora tutta da discutere in sede di Consiglio UE) di Recovery Fund. Questo il suo tweet, traduzione integrale di Google: « A molte persone non piacerà. Ma ho dovuto farlo. Spiegare il bilancio europeo e perché non sono d’accordo con molte cose. Ci vogliono quasi 20 minuti, ci sono molti grafici e penso che tutti coloro che si preoccupano del budget familiare lo capiranno. Almeno ho provato – emoji Faccina da Secchione ». Tre considerazioni: 1) Chi fa giornalismo dovrebbe decentemente fare un’operazione del genere in Italia: ossia spiegare ciò che non è e non viene spiegato 2) In attesa del consueto luogo comune che in Italia vuole ogni centro-europeo un ignorante un po’ arretrato, va detto che Babis non è solo un primo ministro, è anche un economista nonché il più grande imprenditore del paese, con un patrimonio dichiarato di 3,9 miliardi di dollari 3) Il governo e il Parlamento di Praga sono solo uno dei 27 Paesi che all’unanimità dovranno approvare il nuovo Bilancio Europeo. È già evidente fin da oggi che ciò non avverrà, che l’unanimità dei 27 non ci sarà e che – anche se mai alla fine del percorso vi fosse una soluzione unanime di compromesso – qualsiasi fondo possa essere visto dall’Italia non sarà disponibile che a partire dal 2022.

Dopo di che tutti i Media Tricolori per Giuseppi possono continuare a suonare la tarantella , a raccontare che col Recovery Fund si pagherà a breve pure la Cassa Integrazione mai arrivata. Il problema , però, è che la Cassa Integrazione non arriva, ma la Realtà si’.

Giovanni Negri