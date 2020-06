IO NON PUO’

Alla fine ha dovuto parlare e ha parlato per dirlo: Io non può.

Io non può sciogliere il CSM perchè “non siamo in presenza di una oggettiva impossibilità di funzionamento”. Io non può inviare un messaggio alle Camere chiedendo nuove regole di elezione del Csm perchè “ci sono iniziative legslative annunciate come imminenti”. E naturalmente Io non può rilasciare un’intervista a un giornale italiano per dire le quattro cose che i farabutti meritano. Io non può rilasciare un’ intervista a un giornale straniero per dire che in Italia lo giuro la Giustizia tornerà normale e sarà ripristinato lo Stato di Diritto. Io non può fare un messaggio agli italiani attraverso la Rai, Io non può dedicare una cerimonia al Quirinale alla figura di Enzo Tortora, Io non può andare in una Corte, in un Tribunale a sorpresa una mattina a dire che ora basta con una magistratura dove la cricca di Potenza incarcera la cricca di Taranto che indagava sulla cricca di Trani che perseguitava quella di Canicattì e tutte insieme ficcavano dentro la gente magari sulla base del nulla e per anni, condannando l’Italia intera alla vergogna di questi processi penali e civili. Io non può. E Io non può neanche scrivere una letterina, un pensero, due paroline e comunque ciò che merita al CSM, l’organo di autogoverno che platealmente, manifestamente, scandalosamente non sa autogovernare e non governa un fico secco, facendo solo la cilegina candita e inzuccherata su una torta di merd… Io non può.

Però Io quando vuole può. Perchè ad esempio quando il presidente del Veneto Zaia all’inizio dell’epidemia dice una cosa “fascista, sovranista, populista” quale “chi arriva dalla Cina dovrebbe fare una quarantena”, eccome che Io può. Eccome che Io va alla scuola cinese di Roma, eccome che Io fa il grande Concerto per lo Hubei al Quirinale obbligando la Rai alla diretta tv per celebrare “l’eterna amicizia Italia Cina”, eccome che Io detta la linea a tutti i Gori e Sala d’Italia che “no al razzismo, tutti domani a cena al Cinese”. Perchè eccome che Io faccio Politica. Quando voglio. Perchè se non voglio no. Io non può. E allora il 2 Giugno Io vado a Codogno in “visita privata”, a Codogno dove dovevo andarci il 2 Marzo con tanto di fascia tricolore, ma il 2 marzo Io non può, e Io non può neanche il 2 Aprile e neanche il 2 Maggio. E io adesso al Csm non vado, perchè Io non sento, Io non vedo, Io non parlo perchè Io non può. Io al Csm non può convocare, non può andare. Neanche in “visita privata”.

Giovanni Negri