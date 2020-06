DI MATTEO È IL VERO EREDE DI GRILLO

Passate tre settimane dalla telefonata a Giletti, a mente fredda e rileggendo cosa diceva esattamente tre anni fa, è più chiaro perché Nino Di Matteo abbia gettato una bomba tra le gambe di Fofò dj Bonafede. La domanda che tutti si sono posti sinora sul perché l’ex pm palermitano della Trattativa Stato-Mafia abbia aspettato due anni per parlare e non sia andato subito in Procura, se aveva qualcosa da riferire, appare un po’ ingenua.

“Io ministro? Per me il pm può fare politica”, diceva Di Matteo il 31 maggio 2017 a un convegno organizzato dai 5Stelle alla Camera. “Non possiamo pensare che in certi casi l’impego politico non possa rappresentare per un magistrato, in certi settori e a certe condizioni, una linea ideale di prosecuzione del suo impegno in toga”, spiegava il pm di riferimento dei grillini.

E Giggino Di Maio aveva subito raccolto la disponibilità di Nino Di Matteo: “È una buona notizia. Siamo contenti della sua disponibilità. Noi non abbiamo ancora individuato il candidato premier, quindi non esiste ancora una squadra di ministri, ma a breve la presenteremo anche perché pare che si vada a votare presto”.

Passato un anno, il 1° giugno 2018 nasceva il governo Conte 1 e di Di Matteo neanche l’ombra. Poi gli arrivò l’offerta di Fofò dj prontamente ritirata nel giro di una notte.

Di Matteo ha ingoiato in silenzio per due anni ma ora scalpita ed esce allo scoperto perché ha capito che è arrivato il suo momento e che ora può fare ciò che non gli hanno lasciato fare prima. E questa volta lo fa in prima persona, perché avverte che si apre una fase nuova, in cui il suo ragionamento di tre anni fa mantiene intatto il suo significato e quindi anche la sua voglia di fare politica.

Di Matteo è la persona che potrebbe ricompattare il grillismo. Il partito del Vaffa+Forca che manda affanculo i poltronisti e rinasce dalle ceneri come partito della Forca, di cui il leader naturale non può essere che lui, discriminato persino da Bonafede e dai grillini che hanno tradito il loro spirito originario. Il vero spirito di Beppe avrebbe rispettato il Giusto e l’Onesto, a cui aveva dedicato una falsa copertina del Time già sei anni fa. E lì bisogna tornare per ricominciare, perché la corte del Re è una corte di pugnalatori traditori che hanno tradito l’Elevato stesso.

Non è il patetico Dibba, con i suoi viaggi in Sud America e a Teheran, o un’Appendino o una Taverna o un Fico che possono garantire il ricompattamento del grillismo. L’unico che può farlo – sociologicamente, politicamente ed elettoralmente – è Nino, il Grande Nino. L’Erede del Guru Grillo.