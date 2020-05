L’UOMO CHE SBAGLIA I CALENDARI. UN CONSIGLIO PER IL 2 GIUGNO

Va a Codogno il 2 Giugno , quando ci doveva andare il 2 Marzo. Invita l’ambasciatore cinese al Quirinale il 13 Febbraio per un concerto, quando già il 31 Gennaio doveva convocarlo, non per un concerto ma per chiedergli ciò che tutti i governi occidentali (tranne il nostro) hanno cominciato a chiedere a Pechino. Quanto alla sua ultima traccia di presenza all’onorato consesso del Consiglio Superiore della Magistratura, risale al 21 Giugno 2019, poi il calendario tace.

Chissà, forse Mattarella non li voleva disturbare.

Certo ora potrebbe cogliere due piccioni con una fava e fare pace con il calendario. Presidente, un umile consiglio. Lasci stare la “visita privata” a Codogno, il 2 Giugno faccia una bella visita pubblica al Csm.

E sciolga il covo eversivo. Come mossa antivirus e antiepidemia, meglio andare al Csm che a Codogno.

Giovanni Negri