IMMUNI INCAGLIATA NELLE NEBBIE

Sull’app Immuni non si diradano le nebbie. Prima Capitan Arcuri l’aveva promessa per Maggio, insieme alle Mascherine mai viste. Adesso dovrebbe essere sperimentata dal 5 Giugno in sei regioni, ma oggi il Friuli Venezia Giulia ha ritirato la propria disponibilità a partecipare alla sperimentazione. Secondo il governatore Fedriga, il meccanismo previsto “significa che si passerà da una gestione affidata ai Servizi sanitari a un’azione diretta (e priva del supporto di professionisti) dei cittadini, a cui competerà l’onere di chiamare il medico di base: una soluzione poco avveduta che rischia di ingenerare panico o, nel caso in cui il cittadino decidesse di non rivolgersi al medico curante, di vanificare l’efficacia dell’app”.

Ritirata anche l’iniziale disponibilità della Liguria, da dove l’assessore alla Sanità e vicepresidente Sonia Viale fa sapere che “i liguri non saranno le cavie di un governo che improvvisa anche sull’App immuni”, che dovrebbe partire quando “ancora non ci sono pareri definitivi e con una serie di quesiti non risolti sollevati addirittura dal Copasir e senza aver informato i medici di medicina generale che saranno protagonisti e coinvolto gli uffici di prevenzione che dovranno sovrapporre il lavoro dell’App Immuni a quello già svolto”.

Ma le critiche non arrivano solo dalle regioni governate dal centro destra. Anche il governatore emiliano Stefano Bonaccini, che è pure presidente della Conferenza delle regioni, denuncia la carenza di informazioni fornite dal governo su Immuni (“se non la capisco io che sono governatore da cinque anni, figuriamoci i cittadini”), mettendo in dubbio l’efficacia del test di così breve durata e per di più a macchia di leopardo.

Intanto dal Veneto arriva la sonora bocciatura del virologo Andrea Crisanti. “L’app Immuni ci farà buttare una montagna di soldi”, perché anche nell’ottimistica ipotesi che la scaricasse il 60% degli italiani “avrà capacità di mostrare solo il 9% dei casi”.

Anche secondo il sindaco di Milano Beppe Sala l’app “da sola non serve a niente perché servono i tracciatori”.

Ed è proprio di fronte alle difficoltà di far partire un’app che Francia e Regno Unito, che hanno puntato su una soluzione indipendente da Google e Apple, hanno deciso di mettere in campo decine migliaia di tracciatori: 30.000 la prima, 20.000 il secondo.

Di fronte ai problemi tecnici, dubbi sulla privacy e di sicurezza nazionale, un mese fa la Francia ha iniziato a organizzare le Brigate anticoronavirus, entrate in azione l’11 maggio per intercettare i positivi, tracciare e avvertire i loro contatti, fare i tamponi a parenti, colleghi e altre persone a rischio, organizzare le misure di isolamento.

Il Regno Unito, che sta sperimentando da diverse settimane l’app nell’isola di Wight tra malfunzionamenti e problemi irrisolti, da stamattina ha messo in campo 20.000 “segugi” per intervistare i positivi al coronavirus sui loro recenti contatti diretti, ai quali viene imposta una quarantena di due settimane.

In Italia, a parte la follia dei 60.000 “Assistenti civici” che il ministro Boccia e il presidente dell’Anci Decaro avrebbero voluto sguinzagliare per strade e spiagge a controllare mascherine e distanziamenti dei cittadini, l’attività di tracciamento rimane un’isolata eccezione.

E rimaniamo nelle mani di Capitan Arcuri, quello che si è dimenticato di ordinare insieme a cinque milioni di tamponi anche i reagenti. “Abbiamo fatto una richiesta nazionale e internazionale conclusa nei giorni scorsi. Evitiamo che i reagenti diventino le mascherine della fase 2”, rassicura e raccomanda il Super Commissario.

Evitiamo? Capitan Arcuri fa tutto da solo. Un disastro dopo l’altro. Mascherine introvabili, tamponi senza reagenti, app fantasma che nessuno capisce a cosa serva.

Sono Arcuri un grande Fico / di Giuseppi buon Amico / non è vero che son pazzo / solo non capisco un caz..o