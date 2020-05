Hong Kong, gli Usa chiedono la convocazione del Consiglio di sicurezza dell’Onu

Trump convoca una conferenza stampa a sorpresa sulla Cina. Gli Stati Uniti chiedono la convocazione del Consiglio di Sicurezza su Hong Kong.

Londra pronta a dare la cittadinanza a 300.000 residenti di Hong Kong.

Per la Banca d’Italia, Il Pil italiano potrà crollare del 13%.

Zaia toglie l’obbligo della mascherina all’aperto dal primo giugno.

Continuano le proteste per la morte di George Floyd. Occupato e incendiato un commissariato a Minneapolis. Trump: “se iniziano i saccheggi dobbiamo incominciare a sparare”.

Twitter censura di nuovo Trump: “esalta la violenza”.

Trump ha firmato un ordine esecutivo che punta a ridurre la immunità legale dei Social esponendoli al rischio di cause, dopo che Twitter gli ha ‘corretto’ per la prima volta due Tweet che equiparavano il voto per corrispondenza ai brogli.

Indignazione in Iran per una 14enne sgozzata dal padre per “questioni d’onore”.

Un rapporto dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro parla dei giovani tra i 15 e i 24 anni come di una “generazione confinata” che potrebbe risentire degli effetti per almeno 10 anni.

20.793 dell’Egitto, 18.982 della Romania, 16.887di Israele, 16.683 del Giappone, 16.655 dell’Austria, 16.068 della Repubblica Dominicana, 15.588 delle Filippine, 14.702 dell’Argentina, 13.659 dell’Afghanistan, 12.131 di Panama, 11.512 della Danimarca, 11.402 della Corea del Sud, 11.300 della Serbia, 10.052 del Bahrein. Come vittime gli Usa con 103.344 precedono il Regno Unito con 37.837, l’Italia con 33.142, la Francia con 28.662, la Spagna con 27.119, il Brasile con 26.764, il Belgio con 9,430, il Messico 9.044, la Germania con 8.570, l’Iran con 7.627, il Canada con 6.877, i Paesi Bassi con 5.903, l’India con 4.797, la Cina con 4.634, la Turchia con 4.461, la Russia con 4.374, la Svezia con 4.266, il Perù con 4.099, l’Ecuador con 3.313, la Svizzera con 1.919, l’Irlanda con 1.639, l’Indonesia con 1.520, il Portogallo con 1.369, il Pakistan con 1.317, la Romania con 1.240, la Polonia con 1.043.