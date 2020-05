Pechino approva la legge sulla sicurezza nazionale a Hong Kong

La Cina ha approvato la legge sulla sicurezza nazionale a Hong Kong. Gli stati Uniti tolgono a Hong Kong lo statuto speciale.

Pompeo dichiara che Hong Kong non è autonoma dalla Cina e gli Usa minacciano di aiutare finanziariamente le imprese che vogliano lasciare Hong Kong.

“Gravissime, offensive e soprattutto non corrispondenti al vero”. Così la Regione Lombardia commenta le dichiarazioni di Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, che, parlando della situazione in Lombardia, ha sostenuto che siano stati fatti “maneggi sui numeri” nella regione. “In Lombardia fin dall’inizio della pandemia i dati vengono pubblicati in maniera trasparente e inviati alle Istituzioni e alle autorità sanitarie preposte. Nessuno, a partire dall’Istituto Superiore di Sanità, ha mai messo in dubbio la qualità del nostro lavoro che, anzi, proprio l’Iss ha sempre validato ritenendolo idoneo per rappresentare la situazione della nostra regione”. Dalla Regione si sottolinea che “è inaccettabile ascoltare simili affermazioni che ci auguriamo vengano rettificate da chi le pronunciate”.

Annunciato un decreto di Trump “contro le reti sociali”.

Sono 40 milioni gli americani che hanno chiesto un sussidio di disoccupazione: 1 su 4.

Seul di nuovo in lockdown dopo un nuovo picco di contagi.

Al Parlamento Europeo, duri attacchi dei sovranisti agli stanziamenti del Recovery Fund per l’Italia.

Un morto nelle proteste a Minneapolis dopo la morte del nero George Floyd, soffocato dalla Polizia. Trump chiede di accelerare l’indagine.

Gli Usa si preparano a incriminare per narcotraffico la moglie di Maduro. Ci sarebbe un testimone eccellente.

I casinò di Las Vegas riaprono il 4 giugno.

Gli Usa superano i 100.000 morti: più che i caduti Usa nella Guerra di Corea. Secondo un’inchiesta, il 50% degli statunitensi rifiuterebbero di vaccinarsi contro il Covid.

10 giorni di lutto in Spagna.

Secondo Worldmeters, 5.807.797 casi di Coronavirus nel mondo, con 357.808 morti e 2.511.243 guariti. Come casi in testa gli Stati Uniti con 1.745.911, davanti ai 414.661 del Brasile, 379.051 della Russia, 283.849 della Spagna, 267.240 del Regno Unito, 231.139 dell’Italia, 182.913 della Francia, 181.895 della Germania, 159.797 della Turchia, 158.897 dell’India, 141.591 dell’Iran, 135.905 del Perù, 87.519 del Canada, 82.995 della Cina, 82,289 del Cile, 78.541 dell’Arabia Saudita, 78.023 del Messico, 61.227 del Pakistan, 57.849 del Belgio, 48.947 del Qatar, 45.768 dei Paesi Bassi, 40.321 del Bangladesh, 38.956 della Bielorussia, 38.103 dell’Ecuador, 35.088 della Svezia, 33.249 di Singapore, 31.969 degli Emirati Arabi Uniti, 31.292 del Portogallo, 30.796 della Svizzera, 25.937 del Sudafrica, 24.803 dell’Irlanda, 24,538 dell’Indonesia, 24.104 della Colombia, 23.267 del Kuwait, 22.600 della Polonia, 22.382 dell’Ucraina, 19.666 dell’Egitto, 18.791 della Romania, 16.809 di Israele, 16.651 del Giappone, 16.628 dell’Austria, 15.723 della Repubblica Dominicana, 15.588delle Filippine, 13.933 dell’Argentina, 13.036 dell’Afghanistan, 11.728 di Panama, 11.480 della Danimarca, 11.344 della Corea del Sud, 11.275 della Serbia. Come vittime gli Usa con 102.114 precedono il Regno Unito con 37.460, l’Italia con 33.072, la Francia con 28.596, la Spagna con 27.118, il Brasile con 25.697, il Belgio con 9.388, il Messico con 8.597, la Germania con 8.533, l’Iran con 7.564, il Canada con 6.765, i Paesi Bassi con 5.871, la Cina con 4.634, l’India con 4.540, la Turchia con 4.431, la Svezia con 4.220, la Russia con 4.142, il Perù con 3.983, l’Ecuador con 3.275, la Svizzera con 1.917, l’Irlanda con 1.631, l’Indonesia con 1.496, il Portogallo con 1.356, il Pakistan con 1.260, la Romania con 1.229, la Polonia con 1.030.