NEXT EU GENERATION. APPUNTO, GIOCHIAMO A MONOPOLI

1 italiano su 2 non ha ricevuto cassa integrazione, 1 italiano su 3 non andrà neanche 1 giorno in vacanza, 1 negozio su 3 non riapre oppure si sta indebitando per resistere fino a settembre. Eppure da ieri sera siamo ricchi, anzi straricchi, è arrivato un fiume di denaro. L’ennesimo miraggio di Paperone, di ben 172 miliardi di euro sonanti ha di nuovo invaso giornali e telegiornali.

Ecco, se almeno una volta – anche solo una – fosse possibile riconoscere che c’è qualcosa di azzeccato farebbe persino piacere dirlo . Invece purtoppo no, di azzeccato purtroppo ieri è accaduto solo il titolo, che rimanda alla prossima generazione ciò che dovrebbe investire l’oggi, il presente di questo continente. Perchè per quanto brutta e sconsolante la verità tocca dirla: l’Italia di euro non ne vedrà uno solo, come non ne ha visto uno sino ad oggi. Le ragioni non sarebbero neanche troppo complesse da raccontarsi, se solo si volesse fare giornalismo di informazione e di verità, anzichè propaganda.

Nel metodo: collegare al nuovo bilancio UE questa manovra significa condannarla all’impallinamento certo, al più facile e feroce cecchinaggio. Già prima del coronavirus c’era forte dissenso all’interno della UE sulle quote spettanti a ciascuno , che saranno maggiorate causa Brexit. Figuriamoci cosa accadrà adesso: ogni stato per esigere la propria parte o difendere i propri interessi non esiterà a minacciare veti, modifiche, emendamenti, condizioni a un Recovery Fund che per esistere dovrà obbligatoriamente essere approvato all’unanimità da 27 governi e parlamenti. E’ così difficile comprendere la procedura e i suoi tempi? No. A giugno, ma già si dice luglio e ciò significa a ottobre il Consiglio licenzierà forse un testo (forse: nel senso che tutti devono dirsi d’accordo, compresi i paesi Nordici che non ci pensano proprio e i Visegrad che avanzano richieste precise). Semmai ci fosse una posizione comune il tutto inizierebbe il suo percorso, anzi i suoi 27 percorsi verso gennaio del prossimo anno. E qui le possibilità di modifica, di cambiamento si moltiplicheranno per cento. Figurarsi se non salta fuori un parlamento lettone, una dieta polacca, una camera bassa olandese o una semplice corte costituzionale di ovunque che dice che no, così non va. Ma ammettiamo l’impossibile: in sei mesi si compie il Miracolo dei 27. Bene, siamo a Giugno 2021, ad essere davvero ottimisti. A questo punto la Commissione deve andare a raccogliere sui mercati e con nuove tasse europee (web tax, ecotax etc) il denaro per sostenere il progetto. E lasciamo stare che arrivano nuove tasse, altre contestazioni, veti e distinguo, ma insomma nella migliore delle ipotesi i soldi veri delle tasse e dei mercati entrano in campo un anno dopo a Giugno 2022, più ragionevolmente a Gennaio 2023. E’ funzionale all’Italia un simile progetto, un simile calendario ? No.

All’Italia occorre un progetto per Agosto 2020, non per Gennaio 2023. Ma di sbagliato non c’è solo il Metodo. C’è anche il Merito. Perchè i miliardi non sono 172, come strillano i titoli dei telegiornali, perchè a “fondo perduto” – che poi per inciso non è affatto un fondo perduto – ce ne sono a dire tanto 24 , scaglionati in 3 o 5 anni. Perchè a ben leggere oltre 92 miliardi sarebbero di prestito cioè di ulteriore debito, questa volta condizionato, e ai restanti vanno detratti i 56 miliardi di nuovi contributi al bilancio UE che l’Italia dovrà comunque pagare. Insomma, se tutto fila liscio come non può matematicamente filare, stiamo parlando di 8 miliardi annui per un triennio. E non certo “a fondo perduto” perchè è politicamente insostenibile che si possa utilizzare questo fondo senza avere accettato, qui e subito, quel MES che ci è gentilmente offerto oggi, e che nessun partner europeo non a caso intende toccare e utilizzare. Dopo di che giornaloni e telegiornaloni possono continuare a dire agli italiani che l’unica, possibile manovra economica consiste nell’aspettare i soldi di Paperon de Paperoni, ingozzandoci la gallina del MES oggi in nome dell’ uovo Recovery Fund di domani. Salvo il fatto che la realtà sta per bussare alla porta. E che o si mette in campo una manovra economica nazionale per risollevarci, con un governo credibile in grado di farlo e di essere creduto e seguito , oppure si prolunga soltanto l’agonia sociale che è già cominciata.

Giovanni Negri