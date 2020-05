Firenze è al collasso, è un nuovo 1966, denuncia infuriato il sindaco Nardella. “Dal governo nemmeno un euro. Farò un giro del mondo per cercare fondi privati per un nuovo Rinascimento”. E da dove partirà il sindaco fiorentino? Dalla Cina, ovviamente, noto paradiso dell’imprenditoria privata, indipendente da ogni intromissione condizionante dello Stato. È lì che notoriamente risiedono i mecenati amanti dell’arte e dei tesori di Firenze.

Solo dopo essere stato in Cina, con magari una puntata a Whuan per lodare il modello socio-sanitario di Xi Jiping, Nardella andrà a “New York, Los Angeles, e in Giappone, Hong Kong, Taiwan, India, per poi chiudere a Londra, Berlino e Parigi”. L’ordine di Nardella è questo. Destinazione prioritaria a Est, ma Hong Kong e Taiwan dopo Pechino.

Nardella che il 2 febbraio, due giorni dopo che il governo aveva deliberato lo stato di emergenza sanitaria, aveva prontamente lanciato la campagna “Abbraccia un cinese”, perché il problema non era il virus ma il razzismo di chi

chiedeva la quarantena per chi arrivava dalla Cina.

Nardella che esattamente tre anni fa, il 28 maggio 2017, sobriamente ingiacchettato diede le chiavi della città alla stilista cinese Guo Pei.

Un’attrazione fatale quella del sindaco di Firenze per la Cina. Ma non solo sua. Sono tanti a Roma e in tutta Italia gli innamorati di Pechino, stregati al punto di non trovare parole, neppure una, per difendere la libertà a Hong Kong e solidarizzare con i giovani picchiati e arrestati dalla polizia in questi giorni a centinaia. Un silenzio complice di fronte alla nuova legge sulla sicurezza nazionale a Hong Kong approvata oggi dall’Assemblea Nazionale del Popolo, composta solo da esponenti del Partito Comunista Cinese, che pone fine al sistema “un paese, due sistemi”, applicando il sistema giudiziario e poliziesco di Pechino anche nell’ex colonia britannica.

Un silenzio vergognoso, dal nostro ministro degli Esteri, che ha regalato a Xi Jinping una maglia alla nostra Nazionale con il suo nome, fino al sindaco di Firenze, che in Cina andrà a fare affari con il regime di Pechino, non con inesistenti magnati privati. Un po’ di soldi, un po’ di turisti, in cambio del non vedere, non sentire, non parlare.

“Allora uno dei Dodici, chiamato Giuda Iscariota, andò dai capi dei sacerdoti e disse: «Quanto volete darmi perché io ve lo consegni?». E quelli gli fissarono trenta monete d’argento.” (Matteo 26, 14-15)