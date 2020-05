DALL’OLANDA IL GRIDO D’ALLARME DI BERT DE VRIES

Nel giorno del Recovery Fund e dell’ennesimo annuncio dell’arrivo di un Paperone carico di miliardi, che già da un ventennio avrebbe dovuto essere arrivato in Europa a distribuire generosamente le ricchezze nel Continente, arriva invece un segnale pesantissimo da parte di un europeista storico come l’olandese Bert de Vries, ex ministro cristiano-democratico che dieci anni fa lasciò il suo partito, di cui è ancora una figura simbolo, a causa dell’apertura di negoziati con il Partito per la libertà (PVV) di Geert Wilders.

Ministro degli Affari sociali dal 1989 al 1994, Bert de Vries partecipò attivamente alla nascita dell’euro ma oggi ne traccia un bilancio totalmente negativo, proponendo il ritorno al Fiorino olandese e lasciando l’utilizzo dell’euro solo per gli scambi internazionali. “Se un progetto fallisce, dobbiamo osare mettergli fine”.

In un’intervista al quotidiano olandese Trouw, ripresa al settimanale francese Marianne, Bert de Vries continua a professarsi europeista ma riconosce l’errore di aver lanciato la moneta unica “troppo facilmente” con “conseguenze molto serie”. Oggi “tutto è subordinato al mantenimento a tutti i costi dell’euro”, una situazione a suo giudizio “non praticabile”: “Non otteniamo più interessi dai nostri risparmi, le nostre pensioni sono ridotte, le aziende sono incoraggiate a indebitarsi, il tutto per mantenere i tassi abbastanza bassi da mantenere il debito pubblico italiano accessibile a tutti”.

Ma Bert de Vries critica i politici tedeschi e olandesi che “presentano ancora un quadro distorto e unilaterale delle cause delle difficoltà negli Stati membri meridionali”, addebitando i loro problemi alla cattiva gestione e alla convinzione che comunque alla fine saranno sempre aiutati. “Questa è una caricatura. Ci sono molte altre cause. Questi problemi sono in gran parte dovuti al funzionamento dell’Unione economica e monetaria e dell’euro. Era previsto che le economie degli stati membri settentrionali e meridionali dovessero convergere. È successo il contrario. Non c’è convergenza, ma divergenza”.

L’impossibilità di svalutare o rivalutare l’euro, osserva de Vries, “ha portato a problemi di adattamento incredibilmente dolorosi, tremende tensioni e frustrazioni. E a una grande disuguaglianza: i Paesi Bassi e la Germania sono i grandi vincitori dell’unione valutaria con una crescita economica del 25 percento negli ultimi vent’anni; l’Italia è la grande perdente con lo zero per cento. È drammatico”.

All’obiezione secondo cui la parziale abolizione dell’euro potrebbe portare al fallimento del mercato interno, al ripristino delle barriere alle frontiere e alla fine dell’integrazione europea che ha garantito 75 anni di pace in Europa, Bert de Vries risponde che “Di quei 75 anni, ne abbiamo passati 55 senza l’euro, e sono andati bene”, mentre negli ultimi 10 anni il progetto dell’euro “ha contrapposto i popoli d’Europa”. “I greci sono stati afflitti dai tedeschi. E italiani e spagnoli ora odiano Wopke Hoekstra”, il ministro delle Finanze olandese.

Bert de Vries non tace neppure i problemi del proprio paese e dice che “I Paesi Bassi non dovrebbero più essere un paradiso fiscale, dovremmo vergognarci profondamente”.

Una voce politica saggia, con un curriculum europeista di tutto rispetto, in Europa c’è. E avverte sul rischio di incattivirsi e incarognirsi in difesa di un progetto fallito alla prova dei fatti e che sta provocando danni.