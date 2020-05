Coronavirus in Venezuela, ufficialmente 10 morti, realisticamente 30.000

Human Rights Watch e Johns Hopkins University definiscono “false e assurde” le cifre ufficiali secondo cui il Venezuela avrebbe avuto solo 1121 contagiati e 10 morti per il Coronavirus e ipotizzano invece 300.000 contagiati e 30.000 morti. Anche in Nicaragua Bbc e El País fanno rimbalzare accuse secondo cui il regime nasconde i dati. Intanto il Tribunale Supremo di Giustizia a Caracas ratifica l’elezione truffaldina della presidenza dell’Assemblea Nazionale effettuata non facendo entrare i deputati.

Sala: “mi ricorderò delle regioni che chiedono patente di immunità ai lombardi”. E al governo: “ci dica quando potremo viaggiare”.

Ursula von der Leyen annuncia un Recovery Fund da 750 miliardi. L’Italia ne avrà 172,7.

Trump se la prende con la mascherina “politically correct”.

Intanto che il Brasile supera gli Usa per numero di morti quotidiani per Coronavirus, la Polizia Federale brasiliana perquisisce la residenza ufficiale del governatore di Rio de Janeiro Wilson Witzel, uno degli esponenti della destra che ha rotto con Bolsonaro sulla gestione del coronavirus. L’indagine è per distrazione di fondi sulla costruzione di ospedali di emergenza per il Coronavirus, Witzel accusa Bolsonaro di persecuzione politica. La rottura con Moro fu appunto perché Bolsonaro ha voluto imporre alla testa della Polizia Federale un uomo di sua fiducia.

Il Pentagono ha paura che il lockdown messicano possa compromettere l’industria bellica Usa. Ci sono almeno 100 imprese in 11 Stati messicani che forniscono componenti essenziali per l’industria aerospaziale, militare e automobilistica.

Conte annuncia un piano in sette punti per la ripresa in cui si parla di cambiare l’abuso di ufficio.

Anche Toscana verso contagio zero: solo 3 nuovi casi.

La sperimentazione di Immuni inizia a giugno in Liguria, Abruzzo e Puglia.

Secondo la Società Italiana di Pneumologia, il 30% dei sopravvissuti al Coronavirus avrà problemi permanenti.

8 arresti a Palermo per un gruppo di boss che cercava di lanciare una candidatura civica.

O.k. di Intesa San Paolo a prestito di 6,3 miliardi a Fca garantito dallo Stato.

Trump smentito da Twitter sul suo timore che il voto per corrispondenza possa permettere frodi. “Notizia senza fondamento”. Il Presidente accusa: “interferiscono con le presidenziali”.

A Minneapolis muore soffocato un nero che era stato fermato e immobilizzato dalla Polizia. Quattro agenti sospesi.

Domani a Hong Kong mobilitazione attorno al parlamento.

Il primo ministro ungherese Viktor Orbán manda un sms di solidarietà a Salvini

Il primo ministro olandese Mark Rutte non visita la madre morente per rispettare le disposizioni sul lockdown.

Privati nello Spazio. SpaceX di Elon Musk lancia la capsuola spaziale Crew Dragon per la prima volta con astronauti a bordo. Prima missione della Nasa con una società privata. Prima società privata che manda esseri umani nello Spazio. Inizio del piano di esternalizzazione dei trasporti di equipaggi alla Stazione Spaziale Internazionale, dopo l’incidente del Columbia del 2003 e un lungo periodo di affidamento a “passaggi” russi sulle Soyuz dopo il 2011. Il contratto vinto nel 2014. La società fondata nel 2002 da Musk, che aveva fatto soldi con PayPal, per arrivare su Marte, e che ha per prima lanciato missili riciclabili. Una nave spaziale disegnata per sette passeggeri, anche se ne porterà solo 4. Comandi con touch screen invece che bottoni fisici. Tute spaziali “fantascientifiche” disegnate da un costumista di Hollywood. Se funziona, ci saranno altri sei voli.

Secondo Worldmeters, 5.698.246 casi di Coronavirus nel mondo, con 352.461 morti e 2.443.718 guariti. Come casi in testa gli Stati Uniti con 1.725.275, davanti ai 394.507 del Brasile, 370.680 della Russia, 283.339 della Spagna, 265,227 del Regno Unito, 230.555 dell’Italia, 182.722 della Francia, 181.288 della Germania, 158.762 della Turchia, 151.876 dell’India, 139.511 dell’Iran, 129.751 del Perù, 86.647 del Canada, 82.993 della Cina, 77.961 del Cile, 76.726 dell’Arabia Saudita, 74.560 del Messico, 59.151 del Pakistan, 57.455 del Belgio, 47.207 del Qatar, 45.579 dei Paesi Bassi, 38.059 della Bielorussia, 37.355 dell’Ecuador, 36.751 del Bangladesh, 34.440 della Svezia, 32.876 di Singapore, 31.086 degli Emirati Arabi Uniti, 31.007 del Portogallo, 30.761 della Svizzera, 24.735 dell’Irlanda, 24.264 del Sudafrica, 23.165 dell’Indonesia, 23.003 della Colombia, 22.575 del Kuwait, 22.074 della Polonia, 21.905 dell’Ucraina, 18.756 dell’Egitto, 18.429 della Romania, 16.771 di Israele, 16.623 del Giappone, 16.557 dell’Austria, 15.264 della Repubblica Dominicana, 14.669 delle Filippine, 13.228 dell’Argentina, 12.456 dell’Afghanistan, 11.428 della Danimarca, 11.265 della Corea del Sud, 11.447di Panama, 11.227 della Serbia. Come vittime gli Usa con 100.572 precedono il Regno Unito con 37.048, l’Italia con 32.955, la Francia con 28.530, la Spagna con 27.117, il Brasile con 24.593, il Belgio con 9.334, la Germania con 8.498, il Messico con 8.134, l’Iran con 7.508, il Canada con 6.639, i Paesi Bassi con 5.856, la Cina con 4.634, la Turchia con 4.397, l’India con 4.346, la Svezia con 4.125, la Russia con 3.968, il Perù con 3.788, l’Ecuador con 3.203, la Svizzera con 1.915, l’Irlanda con 1.615, l’Indonesia con 1.418, il Portogallo con 1.342, il Pakistan con 1.225, la Romania con 1.219, la Polonia con 1.024.