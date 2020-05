Open Arms. No della Giunta del Senato al processo a Salvini

Con 13 voti a favore della relazione del presidente, Maurizio Gasparri (FI), 7 contrari e 3 senatori che non hanno partecipato al voto, la Giunta per le Immunità del Senato ha respinto la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dell’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini sul caso Open Arms. Tra i 13 voti favorevoli alla relazione si contano, oltre ai 5 della Lega, i 4 di Fi, uno di Fdi e uno delle Autonomie, anche quello del senatore ex M5s Mario Michele Giarrusso e quello della senatrice M5S Alessandra Riccardi. “Iv ha deciso di non partecipare al voto sulla vicenda Open Arms: ci rimettiamo dunque all’aula. Non c’è stata a nostro parere un’istruttoria seria, così come avevamo richiesto sia in questo caso che nella precedente vicenda Gregoretti. La motivazione principale per cui Italia Viva decide di non partecipare al voto risiede però nel fatto che, dal complesso della documentazione prodotta, non sembrerebbe emergere l’esclusiva riferibilità all’ex Ministro dell’Interno dei fatti contestati”, aveva detto il capogruppo di Italia Viva in Giunta Francesco Bonifazi.

Di Maio: “lavoriamo per riaprire tutti i paesi il 15 giugno sarà D-Day europeo”.

Il Giappone ha tolto del tutto lo stato di emergenza per il Covid 19.

La Germania approva un pacchetto di 9 miliardi per il salvataggio di Lufthansa.

Secondo Worldmeters, 5.611.914 casi di Coronavirus nel mondo, con 348.364 morti e 2.388.341 guariti. Come casi in testa gli Stati Uniti con 1.706.293, davanti ai 376.669 del Brasile, 362.342 della Russia, 282.480della Spagna, 261.184 del Regno Unito, 230.158 dell’Italia, 182.942 della Francia, 180.808 della Germania, 157.814 della Turchia, 146.443 dell’India, 139.511 dell’Iran, 123.979 del Perù, 85.711 del Canada, 82.992 della Cina, 74.795 dell’Arabia Saudita, 73.997 del Cile, 71.105 del Messico, 57.705 del Pakistan, 57.455 del Belgio, 47.207 del Qatar, 45.445 dei Paesi Bassi, 38.059 della Bielorussia, 37.355 dell’Ecuador, 36.751 del Bangladesh, 33.843 della Svezia, 32.343 di Singapore, 31.086 degli Emirati Arabi Uniti, 30.788 Portogallo, 30.761 della Svizzera, 24.698 dell’Irlanda, 23.615 del Sudafrica, 23.165 dell’Indonesia, 22.575 del Kuwait, 21.981 della Colombia, 21.867 della Polonia, 21.584 dell’Ucraina, 18.429 della Romania, 17.967 dell’Egitto, 16.743 di Israele, 16.581 del Giappone, 16.557dell’Austria, 15.073 della Repubblica Dominicana, 14.669 delle Filippine, 12.628 dell’Argentina, 11.831 dell’Afghanistan, 11.428 della Danimarca, 11.225 della Corea del Sud, 11.193 della Serbia, 11.183 di Panama. Come vittime gli Usa con 99.807 precedono il Regno Unito con 36.914, l’Italia con 32.877, la Francia con 28.432, la Spagna con 26.837, il Brasile con 23.522, il Belgio con 9.334, la Germania con 8.432, il Messico con 7.633, l’Iran con 7.508, il Canada con 6.545, i Paesi Bassi con 5.856, la Cina con 4.634, la Turchia con 4.369, l’India con 4.187, la Svezia con 4.029, la Russia con 3.807, il Perù con 3.629, l’Ecuador con 3.203, la Svizzera con 1.913, l’Irlanda con 1.606, l’Indonesia con 1.418, il Portogallo con 1.330, la Romania con 1.210, il Pakistan con 1.197, la Polonia con 1.013