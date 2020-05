IL MIRAGGIO CONTINUA

Chiudete un attimo gli occhi e pensateci: in questi cento giorni quante volte avete sentito parlare del miraggio eternamente in arrivo, i mitici “Fondi Europei” che hanno riempito le teledirette di Giuseppi alimentando attese, passioni, rancori per dissolversi puntualmente nella attesa di una puntata successiva? Di quante montagne di soldi avete sentito parlare ? Prima erano 300 miliardi. Poi 500 miliardi. Poi sono diventati 1.000 ma anche 1.000 non bastavano. Ecco spuntare i 2.000 e poi i 3.000 miliardi complessivi e poi di nuovo i 300 che però ne avrebbero “mobilitati almeno 1.500”. E gli aggettivi bellico-militari di questi 100 giorni li ricordate ? Serate e nottate a sentir parlare di Bazooka, Bomba, Arma Finale, in un fiorire di interventi sicuramente Possenti, Potenti, Definitivi, Risolutivi e Senza Precedenti. Ecco, la verità è però che un pessimo giornalismo ha infiocchettato di storie inesistenti la narrazione notturna di Giuseppi, i suoi sogni e anche qualche suo delirio. Perchè a ben vedere, ancora a tuttoggi, nessuno ha avuto il coraggio di scrivere o dire agli italiani quanti soldi sono effettivamente arrivati e sono disponibili per le esaurite casse amministrate dall’Avvocato del Popolo. Il numero, la cifra è purtroppo tonda e recita: Zero. Di soldi ne sono arrivati Zero. Ma il paradosso, ciò che ancora non si ha il coraggio di scrivere, è che questa cifra di Zero è già certo sia la cifra del Miraggio per tutto il 2020 e con ogni probabilità per tutto il 2021. Lars Feld , il consigliere economico della Merkel che sta scrivendo i provvedimenti che la presidenza di turno tedesca intende realizzare , è stato in questi giorni chiarissimo. E basterebbe accantonare per un attimo i “Bazooka” e i “Possenti” per leggere ciò che ci attende, così come mestamente raccontato da Feld. Ossia: nessun Giugno e nessun Luglio. Il cosiddetto Recovery Fund sarà lanciato nel corso della presidenza tedesca, che scadrà a Dicembre 2020. “Non c’è alcuna svolta della Merkel” , trattandosi di un’operazione nel solco del pensiero economico della cancelliera. Varare quello che sarà un piano di prestiti o di contributi assolutamente condizionati e vincolati sarà molto lento “perchè occorre l’unanimità dei 27, compreso il gruppo dei Paesi del Nord che vogliono che si tratti solo di prestiti e dei Paesi di Visegrad che rischiano di essere contrari per principio”. E quindi l’ennesimo “Bazooka” quando entrerà in vigore? “Il prossimo anno, penso. Se tutto va bene”. Ora, vien da chiedersi fino a quando e quanto sia responsabile continuare a raccontare la Telenovela del Miraggio agli italiani. Sono mesi che si traccheggia , e non ne è uscito un euro. Ma posto come l’ha posto Feld, il Recovery Fund è un puro terno al lotto che con ogni probabilità non vedrà mail il giorno, incagliato come sarà in un biennio di discussione di una UE che fa acqua da tutte le parti o bloccato in uno qualsiasi dei 27 Parlamenti che lo dovrà insindacabilmente approvare . E intanto in Italia tutti a battere cassa da uno Stato che la cassa non l’ha più, da Fca ai Benetton, dall’Acciaio che va a picco ad Alitalia che già ci è andata. Altro che Miraggio, sarà Shopping di ciò che resta nel Belpaese . Ma il Miraggio farà titoli, potete giurarci che farà sicuramente ancora tanti titoli di giornali e telegiornali. Il Miraggio Continua. Perchè come diceva lo statista Veltroni “Non si interrompe un’Emozione”.

Giovanni Negri