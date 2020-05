GLI USA LANCIANO L’ALLARME ITALIA

“Dopo la crisi sanitaria arriva la povertà, l’Italia mette in guardia il mondo” titola oggi il magazine statunitense di economia Forbes. E il Washington Post pubblica un commento di Robert Samuelson “Perché il debito italiano è importante per tutti”, in cui avverte: “Se non si organizza una sorta di salvataggio finanziario, l’Italia potrebbe essere costretta a uscire dall’euro, trascinando con sé altri paesi fortemente indebitati”.

Ma organizzare un salvataggio sarebbe difficile, scrive il quotidiano Usa, “perché la quantità di denaro sarebbe enorme – si pensi ai trilioni di dollari – e perché una recente sentenza della Corte costituzionale tedesca potrebbe impedire alla Germania di partecipare a un salvataggio, dice l’economista Desmond Lachman dell’American Enterprise Institute. Senza la Germania, la più grande economia europea, altri paesi potrebbero fallire. La posta in gioco è straordinariamente alta”.

Il salvataggio dell’Italia è necessario, scrive Samuelson, perché incombe la minaccia di “una crisi globale del debito che, centrata in Europa, destabilizzerebbe ulteriormente un mondo già in lotta per combattere le terribili conseguenze della pandemia di coronavirus”.

È bizzarro che queste cose si debbano leggere su un quotidiano statunitense, mentre per quella europea e italiano sembra trattarsi di oggetti misterici. Domani Ursula von der Leyen presenterà il suo compitino che servirà per qualche nuovo titolo euroentusiasta sul nuovo bazooka Ue, ma che nei fatti nessuno si filerà. Il consigliere economico di Angela Merkel, Lars Feld, è stato chiaro in un’intervista a Repubblica. Il Recovery Fund si discuterà seriamente solo a partire da luglio, quando comincerà il semestre di presidenza tedesca della Ue. A condurre le danze sarà Angela, non il fantoccio Ursula. È una trattativa tra Stati. Alla Commissione europea spetterà di prendere atto ed eseguire.

E ai poeti eurolirici che hanno visto nella proposta Merkel-Macron un momento Hamilton, come quello che 230 anni fa portò l’allora ministro dl Tesoro Usa a mutualizzare il debito degli Stati americani, Feld chiarisce che da parte di Merkel non c’è stata alcuna svolta, “non sono eurobond ma garanzie degli Stati”, i soldi non andranno allo Stato italiano ma a impese e altre istituzioni, i tempi saranno lunghi perché sarà lunga la trattativa, su cui Parlamento europeo e Commissione devono farsi da parte, perché ad esempio la questione dello Stato di diritto in Polonia per Feld è solo un “dettaglio” che “sparirà”.

Invece, per l’Italia le condizioni saranno durissime: “impegni più chiari per una riduzione del debito pubblico”, riforme e aumento della produttività, altrimenti “il Pil non crescerà in modo duraturo, e ci sarà bisogno di un consolidamento dei bilanci pubblici dopo la crisi da coronavirus”.

Ma alla fine, quando sarà pronto il Recovry Fund? “L’anno prossimo, penso”, dice il consigliere di Angela Merkel. E poi dovrà essere approvato da 27 parlamenti.

Insomma, dall’Europa degli Stati, sotto la guida del FrankReich, non arriveranno soldi prima che l’emergenza coronavirus compia un anno e se ci si arriverà sarà un commissariamento dell’Italia, non il suo salvataggio. Per salvarci dobbiamo farlo da soli e il tempo per prenderne atto è sempre meno.