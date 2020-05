GLI SPIONI DEL POPOLO

Se è così, allora ridateci Maroni. Primo, perché l’originale è sempre meglio della copia. Secondo, perché l’ex-ministro dell’Interno leghista ha molto più senso dello Stato di diritto dell’inquietante coppia pugliese targata Pd Boccia-Decaro, che ieri ha partorito la folle idea delle ronde anti-Covid.

Alla fine degli anni ’90, quando la Lega Nord di Bossi parlava di Repubblica Padana, con tanto di proprio parlamento, si affacciarono sulla scena le Ronde Padane, essenzialmente in funzione anti-immigrati, che fecero più clamore mediatico che altro.

Dieci anni dopo, arrivato al ministero dell’Interno, Roberto Maroni rispolverò l’idea e le istituzionalizzò con un decreto legge. Le “Ronde per la legalità”, però, potevano essere organizzate solo da associazioni iscritte ad appositi albi presso le prefetture, con rigidi requisiti sia per le associazioni che per i partecipanti alle ronde, che dovevano essere preventivamente formati e che erano soltanto “osservatori volontari per la sicurezza”. Infatti dovevano limitarsi a segnalare alle autorità eventi che potevano arrecare danno alla sicurezza urbana, ma non potevano avvicinarsi e parlare alle persone coinvolte. Insomma, né più né meno di quello che può fare qualsiasi cittadino.

Risultato? Un anno dopo di associazioni iscritte all’albo delle ronde ce ne erano una decina e una sola attiva, a Varazze. Prima del decreto le ronde fai da te erano settanta. Un flop totale. E la storia finì lì.

Passano dieci anni e arrivano il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia e il presidente dell’Anci e sindaco di Bari Antonio Decaro, che ha passato le settimane del lockdown a fare lo sceriffo esagitato per le strade di Bari, ricacciando i propri concittadini in casa. Sempre con video annesso da postare in Rete.

Entro questa settimana, è stato l’annuncio, la Protezione civile pubblicherà un bando aperto a tutti ma con preferenza per disoccupati, cassintegrati e percettori del reddito di cittadinanza, per reclutare 60.000 volontari che dovranno lavorare gratis per 16 ore la settimana nei luoghi indicati dai sindaci per far rispettare le norme di distanziamento sociale e l’obbligo della mascherina, cercando di convincere i trasgressori a rispettare le norme e quindi entrando in diretto contatto con loro, con tutti i rischi che ciò comporterà. Tutto affidato a persone senza formazione, senza alcuna professionalità su come ci si deve comportare in situazioni del genere. 60.000 persone senza arte né parte buttate in strada e sulle spiagge a emulare il sindaco sceriffo.

Si potrebbe liquidare il tutto come una cialtronata di piccoli personaggi in cerca d’autore. In realtà è una nuova dimostrazione del paternalismo autoritario che caratterizza questo governo. Le ronde giallorosse sono come i guardiani di caseggiato di Whuan nella Cina della dittatura comunista, la rete di portinai informatori del regime fascista e del servizio segreto della Germania dell’Est, la famigerata Stasi. Come oggi nel Venezuela di Chavez e Maduro. Sono i guardiani della rivoluzione khomeinista della nuova dittatura sanitaria: quelli a caccia delle donne senza velo, questi dei senza mascherina assembrati. I guardiani di quella che Boccia chiama “la nuova normalità”.

«Assistenti civici? Rischiano solo vaffa e legnate», avverte l’ex-prefetto Achille Serra. Ma a Palazzo Chigi la prospettiva appare allettante: 60.000 Spioni volontari del Popolo al servizio privato dell’Avvocato del Popolo.