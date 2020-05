Non so quanto sia azzeccata una manifestazione il 2 Giugno (fra Regioni non si riapre il 3 ?) ma certo sarà un banco di prova. La Destra ha capito quanto il virus ha cambiato la politica? Perchè:

1) GLI UOMINI NUOVI Ormai i protagonisti sono loro, “quelli che stanno in tv” e che per caso, per loro fortuna o per sbaglio hanno fatto la ninna nanna agli italiani in quarantena. Sono i Conte, gli Speranza, i Comitati Tecnici dei vari Colao e Arcuri non meno che i Fontana, Zaia, De Luca. Aveva senso prima del Coronavirus ma adesso diventa indispensabile : il Governo alternativo che deve presentarsi davanti al Paese più che Meloni-Salvini deve essere il Comitato dei presidenti delle Regioni amministrate dal Centrodestra , obbligati a contrapporre una concreta politica di ricostruzione rispetto a Giuseppi il Nulla. Più Zaia, meno rosari.

2) AQUISGRANA La mazzata sulla globalizzazione è stata pesante e ha ridotto l’ Unione Europea a un fantasma. Maastricht, Schengen, Lisbona, Dublino sono tabernacoli vuoti e se una volta erano i “populisti” ad attaccare il Patto di Stabilità oggi è la Lagarde con il vertice della Bce a spedirlo in soffitta.

Il vecchio fantasma ha lasciato spazio al nuovo protagonista: il Superstato Franco-Tedesco. Finite le finzioni : la Germania mette la sua forza economica, la Francia metterà la Force de Frappe nucleare, gli altri 25 non rompano le palle e siano affidati alla balia Ursula. Non c’è più “l’Europa di Bruxelles”. La capitale simbolo è Aquisgrana, che di romano ha sempre avuto solo il nome perchè il Sacro Romano Impero, naturale avo del nascente Frankreich, di romano non aveva nè voleva avere nulla. Disegnare una collocazione internazionale per l’Italia significa saper proporre una politica verso l’Anglosfera, il Frankreich, la Russia, la Cina e finirla col mito (sia positivo che negativo) della Ue fantasma.

3) I SOLDI NEL MATERASSO Da tre mesi gli italiani sentono parlare di Bombe, Bazooka, Atomiche di soldi in arrivo da fuori. 500, 1.000, 1.500, 2.000, 3.000 Miliardi regalati a fondo perduto e capaci di mobilitarne altre migliaia. Soldi reali arrivati e in arrivo: Zero. Più passa il tempo più sarà evidente che l’unica nostra forza è mettere in campo il risparmio di 1.500 miliardi che è l’ultimo tesoro a nostra disposizione. Il bivio sarà netto: il governo Giuseppi e la sua maggioranza portano diritto a una colossale Patrimoniale, comunque mascherata . L’altra strada è solo quella dell’emissione di un Titolo Pubblico a scadenza lunghissima e non tassabile nè oggi, nè mai. E’ un bivio, una alternativa da rappresentare immediatamente : il tempo a disposizione è in realtà pochissimo. L’autunno porta con sè la bancarotta di famiglie e imprese.

4) DRAGHI Una ricostruzione su queste basi è evidente che comporta un Governo del tutto diverso. Salvini ha avuto non poche lacune in questi mesi ma la cosa più importante l’ha detta e l’ha lasciata agli atti: “ottima l’uscita di Draghi, siamo pronti a sostenerlo”. Non così invece la Meloni. Ma la politica trasformata dal virus richiede e impone a tutta la Destra una assunzione di responsabilità e una sfida al Pd : la Destra deve dirsi pronta a un governo di ricostruzione nazionale e di nuova collocazione internazionale dell’Italia , guidato da Draghi e necessariamente sorretto anche dal Pd. Un Pd chiamato a scegliere fra Giuseppi e un nuovo esecutivo affidato a una leadership autorevole e riconosciuta. E veda un po’ Zingaretti il da farsi.

Giovanni Negri