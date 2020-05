LA CINA NON E’ UN PROBLEMA: E’ IL PROBLEMA

Pechino vara oggi la nuova legge sulla “Sicurezza Nazionale” per strangolare ciò che resta di diritti civili e democrazia a Hong Kong/Macao. Il regime attacca anche Taiwan chiedendo che non possa entrare nell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) : Taiwan è reduce da una lotta al virus dai risultati stupefacenti, l’Oms da un fallimento dopo l’altro con lo smaccato intento di coprire le responsabilità cinesi. Tutto ciò accade dopo aver mentito per almeno 4 mesi al mondo intero sull’origine e i pericoli del virus, dopo avere accumulato una responsabilità diretta nel contagio che per ora ha ucciso (ufficialmente) 332.000 persone, dopo avere perseguitato scienziati, giornalisti, cittadini (cinesi in primo luogo) che hanno avuto il solo torto di fare ricerca e porre a Pechino troppe domande scomode . 116 stati chiedono un’inchiesta internazionale ma evidentemente non basta. La Cina non è un problema: è ll problema.

Giovanni Negri