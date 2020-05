IMMUNI, INCAPACI, E PURE INTRALLAZZONI

Senza più runner da inseguire con elicotteri e droni, a Giuseppi restano solo i giovani delle movide. Ma siamo veramente agli scampoli di fine stagione, quella del lockdown.

Non appena esce e deve affrontare la realtà, il governo si mostra di una incapacità scoraggiante. Incredibile la vicenda dei 50 milioni stanziati dal decreto Cura Italia per il rimborso alle imprese del 100% delle spese sostenute per mettere in sicurezza aziende e lavoratori. La gestione delle richieste di contributi è stata affidata ad Invitalia, al cui capo c’è l’ubiquo Domenico Arcuri, che genialmente ha organizzato un click day l’11 maggio, con inizio alle ore 9. Un secondo dopo, per la precisione 1,046749 secondi dopo, i soldi erano già finiti. Ad accaparrarseli sono state 3.150 fortunate aziende. 2.925 sono riuscite a prenotarsi nel primo secondo, altre 225 una frazione dopo. Le altre 205.676 imprese sono arrivate “tardi”, rimanendo a bocca asciutta.

Imbufaliti anche i 28.000 albergatori, che invece di ricevere sussidi per ripartire si trovano a fare i conti con la cervellotica organizzazione del Bonus Vacanze (150 euro per i single, 300 per le coppie, 500 per le famiglie), che verrà pagato per un 80% come sconto sulla fattura elettronica emessa dalla struttura ricettiva mentre per il 20% sarà una detrazione dall’imposta sul reddito. Insomma, gli albergatori devono anticipare la spesa e attendere poi il rimborso da parte del governo sotto forma di credito di imposta. Una genialata.

Ma non basta, perché incombe l’altra creatura di Capitan Arcuri, l’App Immuni, su cui il Copasir (Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica) ha espresso preoccupazioni, oltre che sui rischi di natura geopolitica, anche su quelli per la libertà di movimento dei cittadini, oltre che sull’efficacia dello strumento. Infatti, senza la possibilità di fare tamponi, le persone che scaricheranno l’App e che saranno avvertite di essere entrate in contatto con un contagiato saranno obbligate a stare in quarantena per due settimane. Ma a chi spettava procurare i tamponi? Sempre a Capitan Arcuri, nominato Commissario per l’emergenza coronavirus il 18 marzo, che con tutta calma ha ordinato cinque milioni di tamponi, salvo poi accorgersi di essersi dimenticato di ordinare i reagenti. La richiesta di offerta per i reagenti, ha spiegato ieri Giuseppi in parlamento, è stata avviata da Arcuri solo 54 giorni dopo la sua nomina: l’11 maggio, lo stesso giorno del suo memorabile click day.

Finché si è trattato di chiudere gli italiani in galera a casa con l’esercito, il governo è stato salvo. Non appena deve fare i conti con la verità emergono un mare di malfunzionamenti e burocrazia cervellotica, a cui Giuseppi&C reagiscono scagliandosi contro le categorie: Arcuri contro i farmacisti e i distributori, Conte contro l’Inps e le banche, in attesa di prendersela anche con gli albergatori che rimanderanno il bonus al mittente, tutti colpevoli di non fare “un atto d’amore”.

E resta il Mistero Arcuri. A cosa serva non è chiaro a nessuno, a meno che non abbia ragione il giornalista Mauro Suttora che, unico, ha adombrato un’ipotesi che nessuno si guarda bene dal riprendere. Non è che la vera missione di Capitan Arcuri, come presidente di Invitalia, sia quella di preparare, con 280 milioni di investimenti con soldi pubblici, il collegio elettorale di Giuseppe Conte nella Capitanata, in provincia di Foggia, dove c’è Volturara Appula, luogo natio di Giuseppi?