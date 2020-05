I FANTOCCI ETICI

Questo signore si chiama Ranieri Guerra, è il direttore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e ieri via Corriere della Sera ci ha dato un consiglio fondamentale per la nostra vita: “Fate le vacanze in Italia, sono più etiche” .

Proprio così: Etiche. Ecco, io credo che prima o poi uscirà qualche libro su questi cialtroni, un testo capace di chiedere conto all’OMS dei disastri, della – letteralmente incredibile – sequela di disastri di questi mesi. E soprattutto di chiedere lo smantellamento di un vergognoso baraccone e dei suoi superstipendi. Costoro dall’alto di una sedicente Scienza Globale hanno elogiato la Cina da Gennaio a Maggio, hanno negato l’esistenza della pandemia come voleva Pechino, hanno condannato la sospensione dei voli tra la Cina e il mondo, hanno bollato come inutili le mascherine, le quarantene, i tamponi, e in 200 giorni con 350.000 morti non hanno saputo organizzare null’altro che i propri piccoli, lerci affari di superburocrati globali. Mi spiace dare ragione a Trump, ma in questo caso il giudizio è perfetto. L’OMS è un’organizzazione di Fantocci. Inutili e prezzolati. Così, giusto per parlare di Etica.

Giovanni Negri