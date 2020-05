ADDIO UE . NASCE IL FRANKREICH

L’epidemia come la guerra? Si: il virus ha cambiato tutto, e siamo solo agli inizi. Intanto non c’è più l’ “Europa di Bruxelles”. L’attore, l’uomo forte è ormai un altro e non esita a mostrarsi in pubblico. È il Frankreich, il nuovo soggetto Franco-tedesco che detta le sue regole e annuncia prestiti o sconti. Gli altri 25 paesi a ben vedere sono solo un contorno, se preferite il naturale mercato del nuovo “Stato nazionale”.

E sarà pur vero come osserva oggi Stefano Folli su Repubblica, che il confronto all’interno e all’esterno del governo Conte si gioca tutto intorno ai fondi europei: quanti a fondo perduto, quanti in prestito e a quali condizioni? Tempestivi o rinviati all’anno prossimo? Ma la vera decisione non sarà presa da nessuna Commissione e da nessun Parlamento Europeo. È l’Europa di Aquisgrana quella che è scesa in campo, è il Frankreich che utilizzerà tuttalpiù le istituzioni comunitarie come fiore all’occhiello.

Ieri il mastino lettone vicepresidente della Commissione Valdis Dombrovskis ha già avvertito che «quando le condizioni economiche lo consentiranno» l’Italia dovrà «perseguire politiche di bilancio volte a conseguire posizioni di bilancio a medio termine prudenti e ad assicurare la sostenibilità del debito». Insomma, un programma di governo dettato e imposto da Aquisgrana, intesa come somma degli interessi di Parigi e Berlino.

Del resto, come nota oggi anche Il Messaggero, la svolta di Angela Merkel a favore dell’emissione di un titolo di debito comune da parte della Commissione Ue non è una conversione estemporanea ma fa parte di una strategia. È un elemento di un nuovo puzzle europeo post coronavirus, in cui accanto al Recovery Fund e alle sue condizioni ci sono anche imposte europee per trovare nuove entrate, preannunciate proprio da Merkel e Macron tre giorni fa, come una tassa sul carbonio, maggiori proventi dal sistema di scambio delle emissioni di CO2, una web tax, una tassa societaria minima europea e prelievi comuni dei profitti sugli investimenti.

Siamo davanti all’embrione di un’entità statuale che tassa e spende. Ma oltre al fisco comune, Merkel e Macron, prefigurando una nuova lotta tra Stati, hanno parlato anche di lotta ai paradisi fiscali ed ecco che ieri la Commissione di Ursula von der Leyen ha immediatamente eseguito, mettendo nel mirino 6 paesi (Olanda, Lussemburgo, Irlanda, Cipro, Ungheria e Malta), che hanno norme fiscali utilizzate dalle imprese multinazionali, e non solo, per pianificare strategie fiscali «aggressive». Nel caso dell’Olanda vengono segnalati anche «rischi significativi di riciclaggio a causa di complesse strutture legali».

Insomma, non siamo più di fronte alla vecchia Ue ormai sbiadita, che è ormai un fantasma senza più regole e senza punti di riferimento: non ha Schengen, non ha Maastricht, non ha il Patto di Stabilità, non ha il Fiscal Compact e il pareggio di bilancio, non ha le regole sugli aiuti di Stato. Non ha più niente. Su queste macerie si procede a vere e proprie rese dei conti tra Stati nazionali. Caduto il velo dell’Unione, ciascuno reclamerà la sua parte.

Il nostro problema è che l’Italia è priva di qualsiasi strategia di politica economica nazionale. Finiti i 55 miliardi del Decreto Rilancio e se non arriverà in tempo utile alcun fondo europeo, bisognerà fare una scelta: o una patrimoniale sulle spalle degli italiani, o l’offerta agli italiani di un titolo pubblico cinquantennale non tassabile. Altre scelte non ci sono. In un modo o nell’altro, l’Italia farà bene a riscoprire se’ stessa e i propri interessi, piantandola di brancolare nel buio e di dividersi fra Fan e Nemici di una Unione che è già un pallido, sfocato ricordo.