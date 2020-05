Renzi, un quarto d’ora per un nuovo governo

Grazie ai voti di Italia Viva le mozioni di sfiducia a Bonafede al Senato sono respinte. Ma Renzi avverte: “in questo Parlamento la maggioranza si forma in un quarto d’ora”.

Conte al Parlamento: “Il peggio è alle spalle grazie ai cittadini. Rischio nuovi contagi calcolato, non potevamo fermarci in attesa del vaccino. Sui prestiti in 24 ore le banche devono e possono fare di più”.

Tensione in aula alla Camera tra M5s e Lega, tanto che il presidente Roberto Fico ha dovuto sospendere la seduta. A innescare le polemiche l’intervento di Riccardo Ricciardi (M5s), che ha attaccato la Lombardia: “Chi critica Conte propone il modello Lombardia, un ospedale da 21milioni per 25 pazienti, ecco come sono stati spesi i soldi delle tasse e dei cittadini”. Dai banchi della Lega si è alzato subito un coro di critiche e alcuni slogan offensivi verso il deputato M5s (“buffone”). Poi, quando alcuni parlamentari leghisti hanno iniziato a lasciare il proprio posto per scendere alla base dell’emiciclo, la zona da cui parlava Ricciardi, Fico li ha prima ripresi e poi ha sospeso la seduta.

Il Senato Usa ha approvato un progetto di legge che impedirebbe alle imprese cinesi di quotarsi in Borsa.

Haftar annuncia raid contro obiettivi turchi. La Russia invia dalla Siria in Libia 8 aerei da caccia.

10 arresti per corruzione nella Sanità in Sicilia. Tra loro anche Antonino Candela, da poco coordinatore per la crisi sanitaria, che era finito sotto scorta per aver denunciato le spartizioni della sanità siciliana.

Elkann confermala fusione tra Fca e Psa.

La Svezia senza lockdown ha ora il tasso di mortalità da Covid più alto al mondo.

Negli Usa 1500 morti in 24 ore.

Il Brasile passa i 1000 morti al giorno. Si dimette il ministro della Cultura.

La Russia passa 300.000 contagi e registra anche un record di morti.

Il governo greco ha annunciato un piano da 25 miliardi di euro di sostegno all’industria turistica e ad altri settori colpiti dalla pandemia. Dal 15 giugno la Grecia riaprirà gli alberghi e consentirà i voli dall’estero.

Secondo scienziati olandesi, il Covid sarebbe venuto da un allevamento di visoni. Wuhan vieta il consumo di carne selvatica per 5 anni.

Il ciclone Amphan si abbatte su India e Bangladesh. Decine di morti, milioni di evacuati.

Scontro all’Onu tra Usa e Russia sull’ultima fallita operazione militare contro Maduro.

L’intelligence irachena ha arrestato Abdul Nasser Qardash, considerato un candidato privilegiato per succedere ad Abu Bakr al-Baghdadi alla guida dell’Isis.

Secondo Worldmeters, 5.104.952 casi di Coronavirus nel mondo, con 329.997 morti e 2.034.790 guariti. Come casi in testa gli Stati Uniti con 1.593.039, davanti ai 317.554 della Russia, 293.357 del Brasile, 279.524 della Spagna, 248.293 del Regno Unito, 241.080 del Brasile, 227.364 dell’Italia, 181.575 della Francia, 178.531 della Germania, 152.587 della Turchia, 126.949 dell’Iran, 112.442 dell’India, 104.020 del Perù, 82.967 della Cina, 80.142 del Canada, 62.545 dell’Arabia Saudita, 56.594 del Messico, 56.235 del Belgio, 53.617 del Cile, 48.091 del Pakistan, 44.447 dei Paesi Bassi, 37.097del Qatar, 34.854 dell’Ecuador 32.426 della Bielorussia, 31.523 della Svezia, 30.658 della Svizzera, 29.812 di Singapore, 29.660 Portogallo, 28.511 del Bangladesh, 26.004 degli Emirati Arabi Uniti, 24.315 dell’Irlanda, 20.162 dell’Indonesia, 19.983 della Polonia, 19.706 dell’Ucraina, 18.003 del Sudafrica, 17.687 della Colombia, 17.568 del Kuwait, 17.387 della Romania, 16.670 di Israele, 16.404 dell’Austria, 16.385 del Giappone, 14.229dell’Egitto, 13.477 della Repubblica Dominicana, 13.434 delle Filippine, 11.122 della Corea del Sud, 11.117 della Danimarca, 10.833 della Serbia. Come vittime gli Usa con 94.941 precedono il Regno Unito con 35.704, l’Italia con 32.330, la Francia con 28.132, la Spagna con 27.888, il Brasile con 18.894, il Belgio con 9.186, la Germania con 8.270, l’Iran con 7.183, il Canada con 6.031, i Paesi Bassi con 5.748, il Messico con 6.090, la Cina con 4.634, la Turchia con 4.222, la Svezia con 3.831, l’India con 3.438, la Russia con 3.099, il Perù con 3.024, l’Ecuador con 2.888, la Svizzera con 1.892, l’Irlanda con 1.571, l’Indonesia con 1.278, il Portogallo con 1.263, la Romania con 1.151.