LA FRANCIA HA BISOGNO. E KAROLINE NON FA SCONTI

Dopo la proposta Merkel-Macron, in Europa si fa strada in molti la percezione, esplicitata da Giorgia Meloni al Corriere della Sera, che è nato il super Stato franco tedesco. E in questa cornice, ci sono oggi due fatti che gettano luce su ciò che sta avvenendo.

Il primo arriva da Vienna, dove la ministra agli Affari europei Karoline Edtstadler ci tiene a dire: “Una cosa è comunque certa: i soldi che ora vanno a Italia, Spagna oppure Francia vanno usati per superare la crisi e vanno restituiti”.

La Ministra austriaca non si limita a ripetere quanto detto dal premier Sebastian Kurz sul fatto che si potrà parlare solo di mutui e non di contributi, ma maliziosamente fa sapere a tutta Europa che a Vienna sono ben consapevoli che a essere messe male non sono solo Italia e Spagna, ma che anche la Francia è una malata d’Europa che batterà cassa. E quindi, Austria, Olanda, Danimarca e Svezia, a cui potrebbero aggiungersi Polonia e Finlandia, fanno capire a tutti che l’intesa con Berlino è il prezzo pagato da Parigi per avere fondi europei che l’aiutino a tirarsi fuori dai guai. Un gruppo di paesi, neppure tanto ristretto, tradizionalmente vicini alla Germania, che vuole condizionare pesantissimamente il quanto, il quando e il come, e a mettere in chiaro chi è il forte e chi è il debole.

Una percezione chiara anche a Parigi, dove da sinistra il leader di France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, dipinge una Francia che esce dall’accordo Merkel-Macron come il “porta-asciugamano” di Berlino, in una “atmosfera da condominio che esclude gli altri paesi”.

E da Bruxelles il vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis avverte che sarà la Commissione a dire cosa andrà fatto con i soldi che verranno dati. Insomma, al rischio statalismo a livello italiano si aggiunge il dirigismo dello stato franco-tedesco. E la parola usata è quella che nell’Ue ha un senso inequivocabile: “riforme”. Quelle riforme strutturali legate a un programma di austerità che erano già elencate nella famigerata lettera dell’estate del 2011 al governo italiano, firmata dal presidente uscente della Bce Jean Claude Trichet e da quello entrante Mario Draghi, che portò alla caduta di Berlusconi e al governo Monti. Quelle “riforme” imposte dalla troika a Irlanda, Portogallo, Spagna e, tragicamente, alla Grecia. Ora non ci sarà neppure bisogno della troika, perché sarà direttamente la Commissione della tedesca Ursula von der Leyen a fare da notaia dei voleri di Berlino e Parigi. Dombrovskis è chiaro: “Ci sarà un chiaro legame con le riforme”, “finanzieremo pacchetti di riforme e investimenti degli Stati membri”. Quindi, che siano soldi a fondo perduto o prestiti, quelli che arriveranno dalla Commissione non saranno un sostegno alla politica nazionale ma dovranno essere spesi secondo le direttive dello Stato franco-tedesco.

E dal 1° luglio, a gestire tutto questo, ci sarà la tedesca Angela Merkel alla presidenza dell’Ue, a fianco della tedesca Ursula von der Lyen a capo della Commissione europea. Una plastica visione di un apparente patto franco-tedesco quale rinnovato ed esplicito motore d’Europa, che però comincia a configurarsi, anche per la quantità di soldi che la Germania mette in campo a sostegno della Francia, come il Reich franco-tedesco. Qualcosa di ben diverso da un’Unione europea.