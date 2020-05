CONTORSIONISTI

Renzi che minaccia di (non) votare una mozione di sfiducia per (forse) avere un sottosegretario e fare retromarcia. I resti di Piueuropa che presentano la mozione contro Bonafede al Senato e votano ogni giorno per Bonafede e tutti gli altri ministri alla Camera. Ma a che serve tutta questa fatica ? Robe così piccine che neanche nella Prima Repubblica….

Giovanni Negri