101 ndranghetisti con il reddito di cittadinanza

La Guardia di Finanza ha trovato 101 ndranghetisti che prendevano il reddito di cittadinanza.

Renzi a Bonafede: “Noi non siamo come voi, altrimenti oggi dovrebbe dimettersi”. “Se noi votassimo oggi secondo il metodo che ella, signor ministro, ha utilizzato nella sua esperienza parlamentare nei confronti dei membri dei nostri governi passati, dovrebbe andare a casa”.

Svezia, Danimarca, Paesi Bassi e Austria dicono no al piano Macron-Merkel. Lo annuncia il cancelliere austriaco Sebastian Kurz sul quotidiano Oberösterreichischen Nachrichten. “Vogliamo essere solidali con gli Stati che sono stati colpiti duramente dalla crisi, ma riteniamo che la strada giusta siano mutui e non contributi”.

L’Oms avvierà una inchiesta indipendente sulla pandemia “al momento opportuno”.

Gli Usa prorogano di un mese la chiusura delle frontiere a Canada e Messico “per viaggi non essenziali”.

Abu Mazen annuncia la fine di tutti gli accordi con Usa e Israele.

Haftar inizia il ritiro dal fronte di Tripoli.

Secondo Worldmeters, 5.002.454 casi di Coronavirus nel mondo, con 325.214 morti e 1.971.353 guariti. Come casi in testa gli Stati Uniti con 1.570.583, davanti ai 308.705 della Russia, 278.803 della Spagna, 271.885 del Brasile, 248.818 del Regno Unito, 241.080 del Brasile, 226.699 dell’Italia, 180.809 della Francia, 177.842 della Germania, 151.615 della Turchia, 124.603 dell’Iran, 106.886 dell’India, 99.483 del Perù, 82.965 della Cina, 79.112 del Canada, 59.854 dell’Arabia Saudita, 55.983 del Belgio, 54.346 del Messico, 49.579 del Cile, 45.898 del Pakistan, 44.249 dei Paesi Bassi, 35.606 del Qatar, 34.151dell’Ecuador, 31.508 della Bielorussia, 30.799 della Svezia, 30.618 della Svizzera, 29.432 del Portogallo, 29.364 di Singapore, 26.738 del Bangladesh, 25.063 degli Emirati Arabi Uniti, 24.251 dell’Irlanda, 19.569 della Polonia, 19.230 dell’Ucraina, 19.189 dell’Indonesia, 17.200 del Sudafrica, 17.191 della Romania, 16.935 della Colombia, 16.764 del Kuwait, 16.659 di Israele, 16.367 del Giappone, 16.321 dell’Austria, 13.484 dell’Egitto, 13.223 della Repubblica Dominicana, 13.221 delle Filippine, 11.117 della Danimarca, 11.110 della Corea del Sud, 10.733 della Serbia. Come vittime gli Usa con 93.533 precedono il Regno Unito con 35.341, l’Italia con 32.169, la Francia con 28.022, la Spagna con 27.778, il Brasile con 17.983, il Belgio con 9.150, la Germania con 8.193, l’Iran con 7.119, il Canada con 5.912, i Paesi Bassi con 5.715, il Messico con 5.666, la Cina con 4.634, la Turchia con 4.199, la Svezia con 3.743, l’India con 3.303, la Russia con 2.972, il Perù con 2.914,l’Ecuador con 2.839, la Svizzera con 1.891, l’Irlanda con 1.561, l’Indonesia con 1.242, il Portogallo con 1.231, la Romania con 1.141.