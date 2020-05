[ Un ricordo di grande attualità nella Telenovela dei “Padroni del Vapore” , come elegantemente si diceva una volta . O, se preferite, per dirla con il meno elegante ma efficace Calenda di questi giorni , la Telenovela dei “Liberisti col culo degli Altri” ]

Dalla Sicilia a Milano ho cercato di capire, dopo trent’anni che faccio politica, come è possibile trovare non tanto un ‘finanziamento’ quanto un prestito di venti giorni. Siamo disposti a tutto, a esporci personalmente. Sembra aprirsi

uno spiraglio. A Milano un gruppo di ex giovani industriali progressisti, un paio ‘radicali’ scalfariani, si sono fatti

vivi, dopo quasi vent’anni di sprezzante e totale silenzio.

Da loro nemmeno diecimila lire, in tanti anni, per le lotte per i diritti civili. Ma trovano, d’un tratto, che siamo poco

gentili con Scalfari. Portano allora alla sede lombarda un milione in contanti. Glielo restituiamo (Paolo rischia l’infarto) con un telegramma: ‘Tenetelo per la quindicesima del maggiordomo o per la mancia ai vostri servi’. Penso

allora a un tentativo che, comunque vada, valutiamo come politicamente redditizio.

Cerco di sapere dov’è Gianni Agnelli. In Spagna, mi dicono. Non ho passaporto: non me lo rinnovano da anni. Devono temere che anch’io, come Saccucci, possa rifugiarmi all’estero. Pazienza per trent’anni di moralismo: telefono a Cossiga chiedendogli se può farmi avere un qualcosa, un lasciapassare, un rinnovo per ventiquattro ore. È gentilissimo. Il questore di Roma mi telefona assicurandomi un rinnovo per qualche giorno, in attesa che sia possibile far meglio. Gli aerei partiranno? Anni fa la polizia spagnola non mi lasciò entrare.

Ora? Ma finalmente apprendo che Agnelli è tornato a Torino.

Sono le sette di sera. Mi dice che fra due giorni sarà a Roma, e possiamo vederci in questa occasione. Devo dirgli che ho poche ore per sottoporgli un problema: se non può non fa nulla. Ma dovrei vederlo al massimo questa notte. Alle undici e mezzo di domattina devo essere a Palermo. Non so se troverò un aereo ma proverei ad andare subito a Fiumicino. Lì ci sono dei compagni che mi aiutano, che non conoscevo fino a ieri.

Riesco a partire per Genova e non per Torino. L’Avvocato, gentile, mi aveva quindi inutilmente mandato a prendere all’aeroporto di Caselle. Arrivo a casa sua verso mezzanotte. Il programma era di trattenermi mezz’ora al massimo. L’Avvocato è andato a letto ma nell’ipotesi ch’io arrivassi sono suo ospite per la notte. Così ci vediamo all’alba. Gli spiego la faccenda: prestito di venti giorni, fideiussione in una banca, avvallo di una cambiale, che so io? È imbarazzato. Si consulta al telefono. Capisco con chi e comincio a divertirmi: l’Avvocato sa benissimo che sarà sconsigliato. ‘Certo,’ mi dice, ‘bisognerebbe trovare qualcuno disposto a “puntare” su di voi; sportivamente, non dico altro. Sa che forse a Roma potrebbe farlo…’ ‘No, avvocato, lo chiedo a lei, e vi sono poche ore, anzi un quarto d’ora, perché se no perdo l’aereo.’

‘Vede, io dovrei far risultare l’operazione o sulla contabilità dell’azienda o su quella… Se si venisse a sapere, anche per lei…’ ‘A proposito, Avvocato, dimenticavo appunto di dirle che per noi, se la cosa si fa, non può che essere pubblica. Quindi non si preoccupi. Non è mica la storia dei quattrocento milioni a Sogno, con i suoi golpe.’ A questo punto anche l’imbarazzo va via. ‘Mi spiace, non posso proprio.’

Certo, Avvocato. A mezzogiorno sono a Palermo, alle cinque a Messina, alle nove a Catania, alle tre del mattino di nuovo a Palermo, dove troviamo un albergo alle cinque, e alle sei e mezzo si dovrebbe partire per Milano, dove si arriva alle dodici, per registrare l’ultimo appello regionale, parlare alle cinque a Pavia, alle sette a Lodi, poi a Monza… Non ho nemmeno il tempo di dire a Roma che tutto è stato inutile. Paolo lo capisce e con i dieci milioni cerca di fare qualche piccolo annuncio. Di tutta la stampa italiana accettano ‘Il Messaggero’ per intervento (bontà sua!) della proprietà, e ‘Il Tempo’.

