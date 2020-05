Trump contro i giganti del web controllati “dalla sinistra radicale”

La Cina pronta a donare 2 miliardi all’Oms. Trump minaccia di uscire e di togliere i finanziamenti.

Trump dice che prende un antimalarico da 10 giorni.

Dibattito Sulla richiesta di prestito da 6,3 miliardi di euro a Fca concordato tra azienda, governo, Sace e Banca Intesa. Il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri: “si tratta di un prestito, non di un regalo”. “Abbiamo chiesto degli impegni aggiuntivi a quelli già piuttosto stringenti introdotti nel decreto: tutti gli investimenti previsti vanno confermati e rafforzati, dall’occupazione, al no alla delocalizzazioni e al monitoraggio dell’accordo». Salvini: “sicuramente preferisco Giorgio Armani che ha detto: portiamo le sfilate da Parigi a Milano. Detto ciò, se ci sono decine migliaia di posti di lavori in ballo, prima di dire no, qualche pensierino ce lo farei”. Giorgia Meloni: “un problema complesso perché Fca è comunque una azienda che in Italia ha decine di migliaia di dipendenti. Il problema è a che cosa serve il prestito. Se mi serve a distribuire dividendi, non si può fare; se può servire a far camminare e ad aiutare i lavoratori e i fornitori in Italia, è tutt’altra vicenda”. Andrea Orlando, vicesegretario del Pd, chiede di vincolare il prestito con garanzia pubblica ad “impegni” della società, ponendo il problema della sede legale e fiscale di Fca International all’estero e l’orientamento di «gruppi editoriali e centri di potere che tenteranno di buttare giù il governo». Il direttore della Stampa Massimo Giannini premette per trasparenza che la discussione investe il gruppo Fca «satellite della galassia Exor cui appartiene anche questo giornale», ma chiede di fare attenzione a un certo “virus fra politica e giornali”. “Fetido venticello della calunnia sparata a caso e un tanto al chilo che finisce per avvelenare tutti i pozzi”. Andrea Orlando: “secondo il direttore de La Stampa poiché ho osato ipotizzare che alcuni soggetti dell’informazione potrebbero essere condizionati dagli interessi dei loro editori, nell’attuale fase politica, sarei praticamente alla stregua (poiché colpito dallo stesso virus, usa proprio questa felice e tempestiva metafora) di coloro che sui social linciano quotidianamente Liliana Segre e Silvia Romano. E questo a causa della rozzezza del mio ragionamento. Il suo, in effetti, è assai più raffinato”. Andrea Marcucci, capogruppo Pd al Senato: «polemica sganciata dai fatti. Il prestito chiesto ad una banca privata da Fca serve a garantire lo stipendio dei dipendenti e dei fornitori di tutta la filiera». Vito Crimi per i Cinque Stelle invita chi “ritiene sia necessario imporre ulteriori condizioni” ad avanzare una proposta: “siamo pronti a sostenerla”. Renzi: “Capisco che difendere la Fiat non sia molto popolare e il trasferimento della sede in Olanda non piaccia ai più, ma in questa storia il nostro compito è difendere i posti di lavoro. E lo faccio volentieri, sia per la Fiat che per le altre aziende”. “Quando sento autorevoli dirigenti politici evocare poteri forti o interessi nascosti, mi dico che il populismo in questo Paese sta vincendo la sfida culturale. In troppi vedono complotti ovunque. Beato chi ha tempo di vedere complotti: io vedo solo una grave crisi occupazionale davanti a noi”. Orlando: “nessuno ha parlato né di padroni né di poteri forti, bensì di sedi legali e fiscali, garanzie degli investimenti e dei livelli occupazionali, e interessi assolutamente legittimi in gioco”. Calenda: “siete appecoronati a grandi gruppi, non riuscite a fare negoziato come si deve”. “Nessuna casa automobilistica europea, tranne Nissan-Renault, ha una sede legale e fiscale in un paese diverso rispetto a quello di appartenenza”. “La Fiat, da Fabbrica Italia in poi, non ha mai rispettato le promesse in sede di investimenti nei siti italiani. Non vuol dire che non ne ha fatti: ne ha fatti, ma mai nella misura in cui erano promessi”. “Sul prestito serve esserci un blocco dei dividendi fino alla restituzione del prestito su cui grava una garanzia data dallo Stato e un piano chiaro sugli investimenti da fare in Italia”.

Zaia: “ci sono stati dei pasticci e li hanno fatti a Roma”.

Meno 78,3% immatricolazioni auto in Europa, -97,6 in Italia.

Intesa Macron-Angela Merkel per un Recovery Fund da 500 miliardi. Conte prenota 100 miliardi per l’Italia.

Proteste in Cile per la scarsità di generi alimentari.

In Libia nuova sconfitta per Haftar: persa la base strategica di Al-Watiya. Decisivo l’appoggio dei droni turchi. Per Al-Serraj “vicini alla liberazione dalla tirannia”.

Secondo Worldmeters, 4.907.142 casi di Coronavirus nel mondo, con 320.393 morti e 1.916.844 guariti. Come casi in testa gli Stati Uniti con 1.550.294, davanti ai 299.941 della Russia, 278.188 della Spagna, 255.368 del Brasile, 246.406 del Regno Unito, 241.080 del Brasile, 225.886 dell’Italia, 179.927 della Francia, 177.289 della Germania, 150.593 della Turchia, 122.492 dell’Iran, 101.261 dell’India, 94.933 del Perù, 82.960 della Cina, 78.072 del Canada, 57.345 dell’Arabia Saudita, 55.559 del Belgio, 51.633 del Messico, 46.059 dei Paesi Bassi, 44.141 del Cile, 43.966 del Pakistan, 33.969 del Qatar, 33.582 dell’Ecuador, 30.597 della Svizzera, 30.572 della Bielorussia, 30.377 della Svezia, 29.209 del Portogallo, 28.794 di Singapore, 24.200 dell’Irlanda, 25.121 del Bangladesh, 24.190 degli Emirati Arabi Uniti, 19.080 della Polonia, 18.876 dell’Ucraina, 18.496 dell’Indonesia, 17,036 della Romania, 16.650 di Israele, 16.305 del Giappone, 16.295 della Colombia, 16.269 dell’Austria, 15,691del Kuwait, 16.433 del Sudafrica, 12.942 delle Filippine, 12.725 della Repubblica Dominicana, 12.764 dell’Egitto, 11.078 della Corea del Sud, 11.044 della Danimarca, 10.699 della Serbia. Come vittime gli Usa con 91.981 precedono il Regno Unito con 34.796, l’Italia con 32.007, la Francia con 28.239, la Spagna con 27.709, il Brasile con 16.853, il Belgio con 9.080, la Germania con 8.123, l’Iran con 7.057, il Canada con 5.842, i Paesi Bassi con 5.694, il Messico con 5.332, la Cina con 4.634, la Turchia con 4.171, la Svezia con 3.698, l’India con 3.164, la Russia con 2.837,l’Ecuador con 2.799, il Perù con 2.789, la Svizzera con 1.886, l’Irlanda con 1.547, il Portogallo con 1.231, l’Indonesia con 1.221, la Romania con 1.124.