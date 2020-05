TE LO DO IO IL BAZOOKA

I media FCA in attesa di 7 miliardi di prestito statale inneggiano al “bazooka di Merkel&Macron”, con un Giuseppi dall’ampio cappello in mano, pronto a ricevere in regalo 100 miliardi di euro naturalmente da non restituire. E’ una barzelletta grottesca, la terza dopo quella dell’Eurobond e quell’altra del Coronabond. Vediamo di capire cosa resterà di tutto questo fra pochi giorni, non appena si diraderà la nebbia della retorica.

Primo: dati per morti grazie alla possente Unione, gli Stati Nazionali sono tornati ad essere gli unici attori. Non decide nè Bruxelles nè Strasburgo. Decidono Francia e Germania. Punto. La povera Ursula von der Leyen è pregata di fare la Notaia e mettere insieme il consenso degli altri 25 stati chiamati a seguire i 2 al comando. No, decisamente Macron&Merkel non hanno fatto alcun regalo a Ursula: mettere insieme il voto di 25 governi e altrettanti parlamenti su un nuovo bilancio comporterà – bene che vada – almeno un anno. Senza alcun esito certo: l’uscita del cancelliere austriaco Kurz 30 minuti dopo la conferenza stampa di Merkel&Macron era con ogni evidenza concordata. La Germania si è insomma dotata di un grande carabiniere buono, Macron, e di uno piccolo e cattivello, Kurz, che dice immediatamente “Quei 500 miliardi sia chiaro che sono prestiti”.

Poche ore dopo il carabiniere cattivo fa però una dichiarazione precisando che non è tanto piccolo: “Ho appena avuto un buono scambio con i premier di Danimarca, Paesi Bassi e Svezia. La nostra posizione rimane immutata. Siamo pronti ad aiutare i paesi più colpiti con prestiti”. Prestiti e punto. Quindi, da 1.500 miliardi ipotizzati del primo Recovery Fund, si è poi scesi a 1.000 senza concludere nulla. Ora l’asse Franco-Tedesco li ha dimezzati a 500 e se non dovessero essere proprio dei prestiti formali, saranno subordinati all’impegno per una “ambiziosa agenda di riforme” e “sane politiche economiche”. Insomma un Paese non dovrebbe chiedere il permesso di fare qualcosa alla Troika: perchè sarebbe la Troika a decidere se e cosa si fa, o non si fa.

A complicare ulteriormente le cose ci si è messa inoltre la presidente della Bce Christine Lagarde, che sottolinea come la sospensione delle regole europee sugli aiuti di Stato, con la Germania che si è vista autorizzare 1.000 miliardi di aiuti alle sue imprese su 1.900 totali dei 27 paesi Ue, stia provocando ulteriori squilibri tra le economie dei paesi europei, rinforzando chi è già forte e indebolendo ulteriormente i deboli. Ciliegina esplosiva sulla torta di un’Unione Europea già completamente bollita, Lagarde seppellisce di fatto il Patto di stabilità: “prima che si pensi a reintrodurlo” i suoi termini dovranno essere rivisti e semplificati.

Insomma, ammesso che di bazooka si sia trattato il colpo è stato fatale per catafalco Unione Europea. In meno di 24 ore la finzione “Unione” vede crollare la sua regola aurea per mano della Bce e il suo già marginale ruolo politico per mano di Francia e Germania. Gli Stati nazionali che contano rientrano in scena come tali, e bene che vada prestano, non regalano. Lo Stato nazionale Italia invece non ha ricevuto né riceverà un solo euro in questo 2020, a meno che non ricorra al Mes, al quale in questo momento nessuno Stato vuole ricorrere per timore dei contraccolpi di immagine e sullo spread. Giuseppi lo farà? Forse sì, ma solo perchè con i 55 mld del (non ancora pubblicato) Decreto Rilancio, Giuseppi si è sparato l’ultima cartuccia. Le dirette Facebook sono finite.