OMBRE CINESI SU IMMUNI

Tranquilli, tutto a posto. Non c’è niente di cui preoccuparsi. È questo il senso dell’intervista di oggi della ministra dell’Innovazione, Paola Pisano, al Corriere della Sera sull’App Immuni che dovrebbe tracciare i contatti di chi deciderà di scaricarla sul proprio smartphone. E invece basta leggere la relazione approvata all’unanimità dal Copasir (Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica) per rendersi conto che c’è poco da stare tranquilli, niente è a posto e c’è molto di cui preoccuparsi.

Innanzitutto il Copasir denuncia “rischi non trascurabili sul piano geopolitico, che secondo quanto emerso dalle audizioni sarebbero non mitigabili”. Infatti, la necessità di ricorrere a soggetti privati non nazionali espone al rischio di manipolazione dei dati raccolti dall’app “per finalità di diversa natura: politica, militare, sanitaria o commerciale”. Il Copasir sottolinea come “la possibile alterazione dei dati potrebbe far sovrastimare o sottostimare l’entità stessa dell’epidemia”.

Il Copasir esprime poi “preoccupazione per il fatto che dopo l’entrata in esercizio della App Immuni, che dovrà comunque essere preceduta da fasi di test, la Bending Spoons (società proprietaria della App Immuni), secondo quanto previsto dal contratto, continuerà la sua attività di aggiornamento dell’applicazione per un periodo di sei mesi, determinando quindi una potenziale dipendenza del sistema posto in essere da tale sviluppo tecnologico, affidato anche in questo caso a una società privata”.

“Né può essere sottovalutato il rischio tecnologico, anch’esso difficilmente mitigabile, almeno nel breve periodo, consistente in possibili attacchi di tipo informatico da parte di hacker o altri soggetti o in possibili truffe ai danni degli utilizzatori della App”, avverte il Copasir”. “La tecnologia Bluetooth risulta infatti particolarmente vulnerabile a intrusioni i cui effetti, in questo contesto, potrebbero essere tali da diffondere allarme ingiustificato nella popolazione, ad esempio mediante l’invio di messaggi falsi o fraintendibili, relativi, inter alia, allo stato di salute o al possibile contagio dei destinatari”.

Infine, c’è la questione della composizione azionaria della società Bending Spoons, che oltre ai quattro italiani che l’anno fondata e ai figli di Berlusconi vede la presenza di una persona di origine polacca e soprattutto di NUO Capital, riconducibile alla famiglia Pao Cheng di Hong Kong. Il Copasir sottolinea che “Il fondo NUO Capital (New Understanding Opportunities), sopra citato, riconducibile a Stephen Cheng, noto uomo d’affari cinese, è stato fondato nel 2016. In proposito, si ricorda che la legge cinese sulla sicurezza nazionale, obbliga, in via generale, cittadini e organizzazioni a fornire supporto e assistenza alle autorità militari di pubblica sicurezza e alle agenzie di intelligence”.

Insomma, un’App scelta senza gara, in tutta fretta, senza curarsi dei problemi di sicurezza nazionale e di quella degli eventuali utilizzatori. Un’App sulla cui utilità e i possibili effetti indesiderati il Copasir solleva altri importanti rilievi, che la ministra amica di Casaleggio liquida come inesistenti e su cui occorrerà tornare.

Incuranti di tutto, la ministra Pisano e Conte vogliono andare dritti, facendo partire la sperimentazione di Immuni entro la fine del mese. Sempre che il parlamento, che sta discutendo il decreto legge che autorizza l’utilizzo di un’App di tracciamento dei cittadini, non abbia un sussulto e decida di andare fino in fondo a una vicenda che forse è qualcosa di più grave di un ennesimo esempio di pericoloso dilettantismo.