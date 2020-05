116 paesi chiedono un’indagine sul coronavirus. Pechino contraria

All’assemblea dell’Oms 116 Paesi chiedono un’inchiesta indipendente sul Coronavirus, appoggiando la proposta di Ue e Australia. La Cina si oppone.

In Lombardia riaprono bar, negozi, ristoranti e parrucchieri. La Liguria riapre ma il sindaco di Genova pone limitazioni. La Sardegna apre le spiagge. San Pietro riapre alle messe con mascherine e termoscanner. Le palestre riaprono dal 25 maggio. I cinema dal 18 giugno. 50 contagi a Roma, di cui 18 in un funerale.

Polemiche su Fca Italy che ha chiesto allo Stato un prestito da 6,3 miliardi.

Il Brasile supera Spagna e Italia come contagi. Si dimette il ministro della Sanità.

Per protesta, un centinaio di infermieri, medici, addetti alla logistica e alle pulizie, personale amministrativo e vigili del fuoco hanno mostrato le spalle durante una visita del primo ministro belga Sophie Wilmes all’ospedale di Saint-Pierre.

Obama su Trump: “non fa neanche finta di sapere quello che fa”, ha scritto nel suo intervento ad una cerimonia di laurea di studenti afroamericani. “Questa pandemia alla fine ha completamente alzato il sipario sul fatto che tantissimi uomini al comando non sanno cosa fare. E molti di loro non fingono nemmeno”. Barack Obama e Joe Biden sono dei “corrotti” e responsabili del “più grande scandalo della storia americana”, risponde Trump, intervistato da Fox News, tornando sul Russiagate e sul caso Flynn, quello che il tycoon ha ribattezzato ‘Obamagate’, arrivando ad evocare il carcere per gli ex presidente e vicepresidente. “C’è gente che dovrebbe andare in galera per questo e se tutto va nel verso giusto molte persone pagheranno”, afferma Trump. “Se io fossi un democratico molti sarebbero in carcere da tempo”.

In Israele il governo Netanyahu-Gantz ottiene la fiducia. Il leader del Likud ora vuole estendere la legge dello Stato ebraico alle colonie.

Trovato morto nella sua residenza l’ambasciatore cinese in Israele. Du Wei, 58 anni, era arrivato a marzo. La Polizia indaga.

Arrestato in Francia Félicien Kabuga, latitante da 23 anni e considerato il finanziatore del genocidio tutsi in Ruanda.

Almeno venti civili sono stati uccisi da miliziani armati nel nordest della Repubblica Democratica del Congo.

È morto Michel Piccoli.

C’è un nuovo focolaio Covid in un macello della Bassa Sassonia. Molti dei lavoratori colpiti erano contratti stagionali sistemati in alloggi collettivi.

Gli stadi del Mondiale in Sudafrica saranno trasformati in ospedali Covid.

Dopo un lungo scontro e due mesi di presidenze parallele, l’Afghanistan prova a ridarsi una stabilità istituzionale: il presidente Ashraf Ghani e il suo rivale Abdullah Abdullah hanno firmato un accordo per la condivisione del potere. Abdullah, un ex oculista di 59 anni che aveva già guidato un governo di unità nazionale e a marzo si era autoproclamato presidente, presiederà una commissione di riconciliazione nazionale e la sua fazione otterrà il 50% dei ministri e dei governatori provinciali. In cambio il leader della Coalizione nazionale dell’Afghanistan riconoscerà l’elezione del 70enne Ghani a presidente (secondo mandato dopo quello ottenuto nel 2014) che a febbraio aveva contestato.

Secondo Worldmeters, 4.818,296 casi di Coronavirus nel mondo, con 316.925 morti e 1.863.870 guariti. Come casi in testa gli Stati Uniti con 1.527.935, davanti ai 290.678 della Russia, 277.719 della Spagna, 243.695 del Regno Unito, 241.080 del Brasile, 225.435 dell’Italia, 179.569 della Francia, 176.651 della Germania, 149.435 della Turchia, 120.198 dell’Iran, 96.169 dell’India, 92.273 del Perù, 82.954 della Cina, 77.002 del Canada, 55.280 del Belgio, 54.752 dell’Arabia Saudita, 49.219 del Messico, 43.995 dei Paesi Bassi, 43.781 del Cile, 42.125 del Pakistan, 33.182 dell’Ecuador, 32.604 del Qatar, 30.587 della Svizzera, 30.143 della Svezia, 29.650 della Bielorussia, 29.036 del Portogallo, 28.343 di Singapore, 24.112 dell’Irlanda, 23.870 del Bangladesh, 23.358 degli Emirati Arabi Uniti, 18.746 della Polonia, 18.616 dell’Ucraina, 18.010 dell’Indonesia, 16.871 della Romania, 16.621 di Israele, 16.285 del Giappone, 16.269 dell’Austria, 15.574 della Colombia, 15.515 del Sudafrica, 14.850 del Kuwait, 12.718 delle Filippine, 12.314 della Repubblica Dominicana, 12.229 dell’Egitto, 11.065 della Corea del Sud, 10.968 della Danimarca, 10.610 della Serbia. Come vittime gli Usa con 90.978 precedono il Regno Unito con 34.636, l’Italia con 31.908, la Francia con 28.108, la Spagna con 27.650, il Brasile con 16.122, il Belgio con 9.052, la Germania con 8.049, l’Iran con 6.988, il Canada con 5.782, i Paesi Bassi con 5.680, il Messico con 5.177, la Cina con 4.634, la Turchia con 4.140, la Svezia con 3.679, l’India con 3.029, l’Ecuador con 2.736, la Russia con 2.722, il Perù con 2.648, la Svizzera con 1.881, l’Irlanda con 1.543, il Portogallo con 1.218, l’Indonesia con 1.191, la Romania con 1.107.