IL PAESE DI TAFAZZI

L’altra sera in conferenza stampa Giuseppi ha recitato la parte dell’indignato che minaccia sfracelli: “Noi non accettiamo accordi bilaterali all’interno dell’Unione europea che possano creare dei percorsi turistici privilegiati. Sarebbe la distruzione del Mercato unico, perché significherebbe che all’interno dell’Ue il comparto del turismo, che contribuisce per quasi il 13% del nostro Pil, può essere determinato e condizionato da accordi bilaterali. Saremmo fuori dall’Unione europea. Non lo permetteremo mai”.

Qualche task force di buona volontà informi Giuseppi che sono ormai due mesi che si definiscono gli accordi sui corridoi turistici tra paesi del centro Europa e paesi con mete turistiche come Croazia, Grecia, Cipro, Montenegro o Albania, dove magari molti europei non sono mai stati e di cui quest’estate scopriranno le bellezze, a prezzi maggiormente accessibili, e che terranno presenti anche per le prossime vacanze, al posto dell’Italia.

Giuseppi sta raccogliendo i frutti dell’aver dipinto il nostro come un paese infetto dalle Alpi a Lampedusa, quando invece il Centro-Sud ha avuto un tasso di contagio trascurabile. Se poi il governo mantiene ancora la quarantena per chi arriva dall’estero, mentre i paesi che si sono accordati sui corridoi turistici chiedono solamente di effettuare un tampone o un test sierologico prima di partire, facilitandone l’effettuazione, Giuseppi, che sta ostacolando anche il turismo interno, deve solo picchiare la sua testa contro il muro.

Se si passano le settimane a discutere di metri di distanziamento tra ombrelloni e sdraio, disinfezioni della sabbia e quant’altro, bevande da farsi portare obbligatoriamente all’ombrellone, ristoranti con barriera di plexigas tra i commensali, a nessuno verrà mai voglia di farsi una vacanza nel nostro paese, governato ormai dalla follia della burocrazia sanitaria. E alla fine molti non riapriranno neppure le loro attività commerciali.

Così come non riapriranno imprese il cui proprietario sarà passibile di processo per infortunio sul lavoro se un suo dipendente si ammala di coronavirus, pur essendo impossibile dimostrare dove ciò sia avvenuto.

Un governo con i suoi folli esperti che pretende di regolare ogni minimo comportamento, arrivando a pensare di vietare a parrucchieri e clienti di parlarsi se non attraverso lo specchio, è un governo di folli, governanti di un paese che si dà martellate sui genitali come il buon vecchio Tafazzi.

Se la riapertura deve essere fatta sul modello dei Navigli di Milano, dove prima si riaprono gli esercizi commerciali e poi ci si incazza, dal sindaco Sala in su, perché le persone vanno sui Navigli, e poi si è soddisfatti il giorno dopo quando davanti a bar e pizzerie deserti si ritrovano solo sindaco, polizia e vigili, allora tanto vale non riaprire nulla e rimanere in quarantena. Le attività umane o sono possibili o non lo sono. Fare finta che siano possibili, salvo di fatto impedirle, è da masochisti.

L’Italia del bel clima è ormai oppressa da un clima irrespirabile. E poi ci si arrabbia se gli altri fanno corridoi turistici bilaterali.

E la fotografia della situazione è il Consiglio dei ministri convocato alle 12 di oggi per approvare le regole per le riaperture di lunedì e che dopo cinque ore è ancora in corso. E non c’è neppure il decreto Rilancio annunciato con gran fanfara due sere fa in coda ai telegiornali.

Siamo in mano alla follia cerebropatica, al bizantinismo per cui ogni provvedimento è ampio quanto il Vecchio e il Nuovo Testamento. Con il tutto che si risolve poi in niente di concreto. L’autolesionismo fatto metodo di governo.