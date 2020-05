FCA – GIUSEPPI. LORO CI METTONO LA FACCIA

Siete indebitati fino al collo? Nessun problema. Portate la sede fiscale ad Amsterdam, chiedete 6 miliardi di prestito allo Stato, comprate due giornali in fallimento, ogni giorno scrivete indignate parole contro l’evasione fiscale ed entusiasti parole europeiste ed inneggianti al governo che vi paga. Poi prelevate il tutto dalle tasche vuote degli italiani, sedetevi in poltrona e raccontatevi come i più grandi manager del secolo . Coraggio : provateci anche voi . FCA e Giuseppe ci sono riusciti perché ci mettono la Faccia. La loro.

Giovanni Negri