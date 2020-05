Maturità, sciopero generale delle lezioni a distanza contro la ministra Azzolina

A poco più di un mese dall’inizio dell’esame di Maturità 2020, dal Nord al Sud Italia, moltissimi studenti del quinto anno questa mattina si sono uniti in uno sciopero generale delle lezioni a distanza in segno di protesta contro l’incertezza del Ministero dell’Istruzione sull’esame ormai prossimo.

L’Oms avverte che il Coronavirus potrebbe restare per sempre. L’Onu prevede per il 2020 una caduta dell’economia mondiale del 3,2%.

15 regioni con contagi prossimi a zero, ma Piemonte e Lombardia coprono la gran parte dei nuovi contagi (70%) con la Lombardia che ne copre metà del totale; è inoltre da notare l’aumento rapido di casi in Liguria e quello anomalo in Molise dovuto al focolaio del funerale tra Rom.

Dopo che hanno provocato incendi che hanno fatto sei morti, la Russia sospende i ventilatori Aventa-M: gli stessi donati all’Italia.

Angela Merkel accusa la Russia di avere hackerato le sue mail.

In Giappone il coronavirus ha fatto crollare il tasso dei suicidi.

Lo Utah ha depenalizzato la poligamia: possibilità prevista e anzi raccomandata dal credo dei mormoni, fondatori dello Stato, cui però avevano rinunciato pur di essere ammessi negli Stati Uniti. Da cui anche varie dissidenze che erano andate in esilio in Messico e in Canada.

Pompeo in Israele.

15 morti in un attacco dell’Isis a un ospedale pediatrico di Kabul.

Cinque soldati della Guardia Nazionale venezuelana e il direttore del carcere di Los Llanos sono stati messi sotto accusa per la strage di 47 detenuti, avvenuta lo scorso primo maggio. La strage era avvenuta a seguito di una rivolta dei detenuti, che chiedevano che i loro parenti potessero portare loro del cibo.

Secondo Worldmeters, 4.442.466 casi di Coronavirus nel mondo, con 298.322 morti e 1.668.251 guariti. Come casi in testa gli Stati Uniti con 1.430.348, davanti ai 271.095 della Spagna, 252.245 della Russia, 229.705 del Regno Unito, 222.104 dell’Italia, 190.137 del Brasile, 178.060 della Francia, 174.098 della Germania, 143.114 della Turchia, 112.725 dell’Iran, 82.929 della Cina, 78.194 dell’India, 76.306 del Perù, 72.278 del Canada, 53.981 del Belgio, 44.830 dell’Arabia Saudita, 43.211 dei Paesi Bassi, 40.186 del Messico, 35.788 del Pakistan, 34.381 del Cile, 30.486 dell’Ecuador, 30.413 della Svizzera, 28.132 del Portogallo, 27.909 della Svezia, 26.539 del Qatar, 26.098 di Singapore, 25,825 della Bielorussia, 23.401 dell’Irlanda, 20.386 degli Emirati Arabi Uniti, 17.822 del Bangladesh, 17.469 della Polonia, 16.847 dell’Ucraina, 16.548 di Israele, 16.049 del Giappone, 16.002 della Romania, 15.997 dell’Austria, 15.438 dell’Indonesia, 12.930 della Colombia, 12.074 del Sudafrica, 11.876 delle Filippine, 11.196 della Repubblica Dominicana, 11.028 del Kuwait, 10.991 della Corea del Sud, 10.713 della Danimarca, 10.431 dell’Egitto, 10.295 della Serbia, Come vittime gli Usa con 85.197 precedono il Regno Unito con 33.186, l’Italia con 31.106, la Spagna con 27.104, la Francia con 27.074, il Brasile con 13.240, il Belgio con 8.843, la Germania con 7.861, l’Iran con 6.783, i Paesi Bassi con 5.562, il Canada con 5.302, la Cina con 4.633, il Messico con 4.220, la Turchia con 3.952, la Svezia con 3.460, l’India con 2.551, l’Ecuador con 2.334, la Russia con 2.305 il Perù con 2.169, la Svizzera con 1.870, l’Irlanda con 1.497, il Portogallo con 1.175, la Romania con 1.036, l’Indonesia con 1.028.